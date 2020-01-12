24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4116:1918:4220:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تكسير زجاج سيارات يورّط عشرينيا بمدينة برشيد (5.00)

  2. سرقة المواشي توقع بستة أشخاص في قبضة الدرك (5.00)

  3. الركود الاقتصادي يرمي زومي في دوامة الحنين إلى "زمن الحشيش" (5.00)

  4. اعتداء ومخدرات وراء ضبط شخصين بابن سليمان (5.00)

  5. بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جمعويون يثمنون فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية

جمعويون يثمنون فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية

جمعويون يثمنون فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية
هسبريس - و.م.ع
الأحد 12 يناير 2020 - 19:31

ثمن النسيج الجمعوي بالداخلة قرار دول إفريقية فتح قنصليات عامة تابعة لها بالأقاليم الجنوبية من تراب المملكة المغربية.

وأبرزت فعاليات جمعوية محلية، في بلاغ مشترك، أن فتح قنصليات تابعة لجمهوريات الكوت ديفوار والقمر المتحدة (بالعيون) وغامبيا (بالداخلة)، هو "حدث دبلوماسي يدعم الموقف الثابت لعدالة ومشروعية المغرب حول قضيته الوطنية".

واعتبر البلاغ، الذي يحمل توقيع جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، وجمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب، والمكتب الجهوي للعصبة المغربية لحماية الطفولة بجهة الداخلة وادي الذهب، أن "هذا القرار يعتبر دعما رسميا صريحا للوحدة الترابية ولمغربية الصحراء، وللمقترح المغربي الجاد للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي طال أمده".

وأكدت الجمعيات الثلاث أن هذا الحدث، الذي يأتي ثمرة لنجاح الدبلوماسية الملكية الحثيثة والرسمية والموازية، يشكل أيضا "لحظة تاريخية تجسد وتعزز الروابط التاريخية للمغرب مع عمقه الإفريقي، على اعتبار أن الأقاليم الجنوبية هي بوابة المملكة المغربية الاستراتيجية نحو القارة الإفريقية".

وأضاف المصدر أن "هذا القرار من شأنه تعزيز التعاون جنوب - جنوب في كل أبعاده، ودعم فرص التنمية، وجذب الاستثمارات خدمة لتقدم وأمن واستقرار كل الشعوب الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، انسجاما مع الرؤية الملكية السديدة في هذا الإطار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الجدار الحديدي الأحد 12 يناير 2020 - 20:23
كم نحن متفاءلون بفتح قنصليات وسفارات دول افريقية في مدننا الجنبوبية الا ان بناء جدار من حديد بيننا وبين اعداء وحدة وطننا يضل الحل الافضل والداءم .الان يحاولون ابعاد مقر الجمهورية الوهمية من تندوف الى بءر لحلو وتيفاريتي ويحاولون وباستماتة ان يظل المشكل قاءم .فالجزاءر لن تدعنا والمغرب لم يكن ولم يعد لقمة صاءغة لحكامها المحكومين . بءر لحلو منطقة عازلة وهم يحتفلون فيها الا يجدر بنا ان نتحرك نحن ايضا ونهدم اعشاشهم هناك كما فعلنا سنة ١٩٩١ ؟ هؤلاء الاقزام.المرتزقة يجب ان يقفوا هم ومن معهم عند حدهم؟ هادشي طال بلا قياس وهاد الشردمة الضالة يجب ان تباد.عن اخرها ولن يتطلب الامر الا سنة او سنتين وينتهي جشع الطامعين والمتربصين بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.