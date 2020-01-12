جمعويون يثمنون فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية

هسبريس - و.م.ع

ثمن النسيج الجمعوي بالداخلة قرار دول إفريقية فتح قنصليات عامة تابعة لها بالأقاليم الجنوبية من تراب المملكة المغربية.

وأبرزت فعاليات جمعوية محلية، في بلاغ مشترك، أن فتح قنصليات تابعة لجمهوريات الكوت ديفوار والقمر المتحدة (بالعيون) وغامبيا (بالداخلة)، هو "حدث دبلوماسي يدعم الموقف الثابت لعدالة ومشروعية المغرب حول قضيته الوطنية".

واعتبر البلاغ، الذي يحمل توقيع جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، وجمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب، والمكتب الجهوي للعصبة المغربية لحماية الطفولة بجهة الداخلة وادي الذهب، أن "هذا القرار يعتبر دعما رسميا صريحا للوحدة الترابية ولمغربية الصحراء، وللمقترح المغربي الجاد للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي طال أمده".

وأكدت الجمعيات الثلاث أن هذا الحدث، الذي يأتي ثمرة لنجاح الدبلوماسية الملكية الحثيثة والرسمية والموازية، يشكل أيضا "لحظة تاريخية تجسد وتعزز الروابط التاريخية للمغرب مع عمقه الإفريقي، على اعتبار أن الأقاليم الجنوبية هي بوابة المملكة المغربية الاستراتيجية نحو القارة الإفريقية".

وأضاف المصدر أن "هذا القرار من شأنه تعزيز التعاون جنوب - جنوب في كل أبعاده، ودعم فرص التنمية، وجذب الاستثمارات خدمة لتقدم وأمن واستقرار كل الشعوب الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، انسجاما مع الرؤية الملكية السديدة في هذا الإطار".