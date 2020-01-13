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حقوقيون يرصدون حجم النقائص بدائرة إيملشيل‎

حقوقيون يرصدون حجم النقائص بدائرة إيملشيل‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 يناير 2020 - 00:25

أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع إملشيل، أنه "يتابع بألم شديد واقع التهميش الذي تعيش على إيقاعه دائرة إيملشيل والدواوير التابعة لها"، موردا أن "الوضعية تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، نظرا للعديد من العوامل الموضوعية والذاتية."

وتطرق المركز، في بلاغ توصلت به هسبريس، لقضية إلغاء العمل بدار الطالب، التي كانت المتنفس الوحيد الذي يؤمن لأبناء المنطقة الإقامة بالقرب من مؤسسة تعليمية من أجل استكمال دراستهم الثانوية؛ إذ "بدل أن يتم بناء دار الأمومة في مكان خاص بها، عمدت السلطات الإقليمية إلى إلغاء العمل بدار الطالب، ووضعت بدلا منها، في البناية نفسها، دار الأمومة، ما اضطر العديد من تلاميذ إلى اكتراء محلات سكنية، بالنسبة للذين لديهم القدرة المادية على ذلك، في حين دُفع كثيرون إلى الهدر المدرسي".

وأضاف البلاغ: "إن المنطقة تعاني من خصاص مهول على مستوى البنى التحتية الأساسية، خاصة مؤسسات التعليم الابتدائية والإعدادية. كما أن إلغاء العمل بدار الطالب وصمة عار في جبين السلطات العمومية؛ ناهيك عن المسالك التي لازالت تعيش وضعا كارثيا، إذ إن الطريق الوطنية 706 بين الريش وإملشيل، والطريق الرابط بين تنغير وبني ملال، عبر إملشيل، من سيء إلى أسوأ".

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