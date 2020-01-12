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مستشفى تازة ينفي تأخير آجال مواعيد الفحوصات

مستشفى تازة ينفي تأخير آجال مواعيد الفحوصات
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 12 يناير 2020 - 21:25

نفى المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تأخير مواعيد إجراء بعض الفحوصات التكميلية بالمستشفى لمدد قد تكون طويلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد وتوصلت هسبريس بنسخة منه، أنه، استنادا إلى التسجيلات الخاصة بمصلحة الأشعة فإن إجراء الفحوصات بالأشعة السينية يتم دون مواعيد، وبمعدل 100 فحص في اليوم، كما أن الفحص بمصلحة الفحص بجهاز السكانير يتم بمعدل 600 فحص في الشهر.

المصدر ذاته أبرز أن إجراء الفحص بجهاز سكانير الدماغ والفحوصات المستعجلة يتم بدون مواعيد، وفحص مرضى السرطان والأطفال يكون بمعدل فحصين في اليوم وبدون مواعيد، مشيرا إلى أن مصلحة السكانير تحرص على إعطاء الأولوية للفحوصات الخاصة، مثل طب الجهاز الهضمي والطب الباطني.

أما على مستوى المواعيد المرتبطة بإجراء الفحوصات بالصدى فأكد المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة أنها تتم دون موعد بالنسبة للحالات المستعجلة، مثل طب الأطفال ومرضى السرطان ومرضى القصور الكلوي والمرضى الذين يتم استشفاؤهم، مشيرا إلى أن هذه المصلحة تحرص على إجراء ما معدله 60 فحصا في الشهر بالماموغرافيا والإيكوغرافيا للكشف عن سرطان الثدي.

ووعيا منها بالضرورة الملحة للحد من الانتظار ولمواجهة إشكالية الطلب المتزايد، يضيف المصدر ذاته، تسعى إدارة المركز الاستشفائي ابن باجة إلى تفعيل عدد من الإجراءات الموازية، من بينها برمجة تنظيم حملة للفحص بجاهز الصدى في شهر فبراير المقبل، وإجراء دورات تكوينية لفائدة الأطباء الممارسين في المراكز الصحية الحضرية والقروية؛ فضلا عن تجهيز مصالح المستشفى بأجهزة إضافية للفحص بالصدى في إطار المشروع الاستشفائي للمؤسسة.

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