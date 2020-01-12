قافلة تضامنية من الناظور تدعم "فقراء تمحضيت"

عبد الكريم هرواش من النّاظور

استفاد عدد من ساكنة جماعة تمحضيت، إقليم إفران، من مساعداتٍ إنسانية أشرفَ على توزيعها عدد من الفاعلين في "قافلة التّضامن الرّيف – الأطلس" التي نظّمها مركز الدّراسات التّعاونية للتّنمية المحلية "سيكوديل" بالنّاظور، لتخفيف معاناة البرد والتّهميش عن ساكنة الجماعة.

وشملت القافلة، التي انطلقت من مدينة النّاظور يوم الجمعة، تقديمَ معونات على شكل ألبسة وبطّانيات وأدوية ومواد غذائية...واستّمرت على مدار يوميْ السّبت والأحد.

وخُصّصت في إطار الحملة ذاتها شاحنتان، إحداهما محمّلة بحطبِ التّدفئة، بوزن بلغ 11 طنّا، والأخرى محمّلة بمختلف المعونات الّتي أشرف مركز "سيكوديل" على جمعها على شكل تبرّعات تقدّم بها مجموعة من المحسنين بالنّاظور ومن الجالية المقيمة بالخارج، منذ انطلاق الحملة منتصف الشّهر المنصرم إلى غاية الـ9 من يناير الجاري.

وقال عياذ أزيرار، رئيس مركز الدّراسات التّعاونية للتنمية المحليّة بالناظور، إن القافلة استهدفت بالأساس الجانب الإنساني بمساعدة ساكنة الجماعة التي تعاني من ويلات البرد والعزلة والتّهميش، مشيرًا إلى أنّ "المميز في هذه الحملة أنها شهدت تضامن مختلف المكوّنات بمساهمة الجميع من أجل إنجاح القافلة".

وأكّد أزيرار أن القافلة "عملت على ترسيخ مبدأ التعاون وثقافة التّضامن وتوجيه رسالة إلى مختلف مكونات المجتمع المدني والسلطات من أجل لفت الأنظار وإيلاء الأهمية الفائقة لهذه الأقاليم والجهات والمناطق المهمشة والفقيرة، والعمل على مواجهة الاختلالات المجالية العميقة النّاجمة عن التوزيع غير العادل لخيرات الوطن".

تجدر الإشارة إلى أن القافلة ضمّت وفدا مكونا من هيئات مدنية وفعاليات حقوقية من إقليم الناظور، وفي طليعتها هيئة المحامين ونقباء وأعضاء بمجلس الهيئة وممثلون عن هيئة المهندسين المعماريين والصّيادلة والأطباء، إلى جانب ممثلين عن السلطة المحلية، ما أضفى عليها طابعا تضامنيا بامتياز.