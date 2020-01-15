عمليات "التحفيظ الغابوي" تثير سخط ساكنة قبيلة بضواحي تزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

"من أصل 6600 هكتار لم يتبق لساكنة قبيلة إيغير ملولن، التابعة لنفوذ جماعة الركادة إقليم تزنيت، سوى 700 هكتار من أراضيها، لتدخل مساحة 5900 هكتار ضمن نطاق الملك الغابوي الذي التهم حصة الأسد من أملاكنا ولم يدع لنا كسكان أصليين سوى الفتات".

بهذه الكلمات عبّر محمد الرفيق، السبعيني الذي أمضى قرابة ربع قرن من عمره مدافعا ومحتجا ومطالبا باسترجاع أرضه الواقعة بإيغير ملولن إسوة بأراضي أبناء منطقته الجبلية، التي حوّلتها عملية التحفيظ الغابوي إلى قرية شبيهة ببلدة أنهكتها الحروب وحاصرتها من كل حدب وصوب ولم تترك لها أي مجال للعيش بحرية دون قيود أو حدود.

محمد الرفيق هو رجل ضرير؛ لكن هذا الوضع الصحي لم يمنعه يوما من مواصلة الدفاع عن أرضه بشتى الطرق، بما فيها مشاركته الدائمة في جميع الاحتجاجات التي تنظمها مختلف الهيئات ضد مشكل التحديد الغابوي الذي تعتبر بلدته إيغير ملولن واحدة من بين المناطق الأكثر تضررا على الصعيد الوطني، فإلى جانب الأرض انتهكت أيضا حرمة المقابر والمدارس والأسواق.

بداية الحصار

بمرارة كبيرة، يحكي محمد، في حديثه مع جريدة هسبريس، عن قصة بداية الاستيلاء على أراضي الساكنة بإيغير ملولن، وقال: "سنة 1996 أقدم المجلس الجماعي حد الركادة، كما كان يسمى آنذاك، بكراء مساحة 5000 هكتار من أراضينا لجمعية تنشط في مجال القنص؛ بالرغم مما صاحب هذا القرار من احتجاج من طرف الساكنة المحلية، لأننا كنا واعين جدا بأن هذه ليست سوى خطوة تمهيدية من طرف الجهات المسؤولة في انتظار أن يليها ما هو أسوء".

وتابع الرفيق، الذي يعد واحدا من بين أقدم الفاعلين اليساريين بجهة سوس ماسة: "بالفعل، هذا ما وقع بعد فترة قليلة فقط على قرار المجلس، وتحديدا سنة 1998 عندما قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بضم أراضينا إلى أملاكها الغابوية ولم تترك لنا سوى 700 هكتار من مجموع مساحة المنطقة".

جهل المواطنين وطمع المسؤولين

وأوضح المتحدث ذاته أن "الجهات المعنية آنذاك استغلت أمية المواطنين وطمع المسؤولين المنتخبين لتمرير هذا القرار الذي أمضى محضره 16 شخصا، جميعهم أميون؛ ومن بينهم عضو منتخب كان همه الوحيد هو الحصول على امتيازات شخصية بمدينة تزنيت".

وأردف متسائلا: "700 هكتار لساكنة تقدر بحوالي 4000 نسمة، هل هي للسكن أو الرعي أو لبناء مدارس أو مستوصفات أو غيرها من ضروريات الحياة؟".

"منذ سنة 1998 ونحن نناضل من أجل حقنا في الأرض التي سلبت منا، بالرغم من توفرنا على جميع ما يثبت أنها لنا وليست ملكا غابويا.. طرقنا جميع الأبواب وراسلنا مسؤولين على جميع المستويات دون جدوى؛ لكن هذا لن يمنعنا من مواصلة نضالاتنا الاحتجاجية والترافعية حتى استعادة حقوقنا الكاملة، لأن تجريدنا من أرضنا يعني تلقائيا أننا بدون تاريخ ولا هوية"، يورد محمد الرفيق.

ترافع متواصل

وفي هذا السياق، قال محمد إدجنان، الناشط الأمازيغي والفاعل الجمعوي بالمنطقة، إن "تحديد الملك الغابوي هو مشكل مطروح على الصعيد الوطني، وبالخصوص في منطقة سوس. أما فيما يخص إيغير ملولن فقد ضاقت الساكنة ذرعا من هذا المشكل منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وازدادت حدته مؤخرا عن طريق ضم مناطق جديدة والتضييق على أنشطة السكان الأصليين".

إضافة إلى هذا، يقول إدجنان في تصريح لهسبريس، "مشكل الرعاة الرحل الذين يفسدون الانشطة الفلاحية للساكنة، وخصوصا شجرة الأركان باعتبارها موروثا إنسانيا محميا من لدن اليونسكو. وكجمعويين، قمنا بتحركات عديدة؛ من بينها المشاركة في مسيرة الدار البيضاء ليوم 25 نونبر 2018 التاريخية، ووقفات وطنية يوم 13 يناير 2019 في العديد من المدن، إضافة إلى مسيرة يوم 17 فبراير 2019".

أما على مستوى إيغير ملولن، يوضح الفاعل الجمعوي ذاته، "تم تنظيم لقاء تواصلي من طرف جمعية تامونت بحضور أعضاء تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة مع الفاعلين الجمعويين بالمنطقة يوم السبت 23 مارس 2019. وبعدها، قمنا بوقفة وطنية يوم 24 مارس في السنة نفسها التي تحولت إلى مسيرة حاشدة رفع المتظاهرون فيها شعارات ضد ناهبي أراضيهم، وضد مافيات الرعي، وكذلك ضد قانون المراعي 13.113 وضد تفريغ الخنزير البري في أراضي السكان الأصليين التي يتم تخريبها وإفساد محاصيلهم".

ولمعرفة رأي الجهات المسؤولة بخصوص هذا الموضوع، ربطت هسبريس الاتصال بإسماعيل بنعمر، بصفته المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتزنيت، والذي وعدنا بمعاودة الاتصال بنا وموافاتنا بالخطوات المتخذة في هذا الشأن؛ إلا أنه لم يفعل، بالرغم من تذكيرنا له بالوعد لأكثر من مرة.