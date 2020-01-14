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توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب

توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الصباح والليل، بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب والجنوب الشرقي للبلاد.

وستظهر كتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وذلك خلال الصباح والليلة الموالية. عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا مع مرور سحب عابرة من الأجواء العليا في مجموع أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة جنوبية شرقية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و02 درجات بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية، وما بين 01- و05 درجات بالجنوب الشرقي، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، الواجهة المتوسطية والسايس، وما بين 02 و07 درجات بالسهول الداخلية، وستكون ما بين 07 و13 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 09 و15 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالجنوب الشرقي، السايس والساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط، ومنطقة طنجة، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى للبلاد، وستكون ما بين 15 و25 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارطيل وطانطان، وهائج بباقي السواحل، وسيكون محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور.

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