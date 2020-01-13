الإعفاء يعصف بالمدير الإقليمي لوزارة التربية بكلميم‬

مصطفى البكار

أعفى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الطيب شبوض من مسؤوليته كمدير إقليمي للقطاع ذاته بكلميم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس من مصادرها المطلعة، فإن قرار الإعفاء شمل أيضا كل من رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية بمديرية التربية الوطنية بكلميم، والتقني المكلف بتتبع أشغال البنايات بالمديرية ذاتها والذي تم توقيفه عن العمل بشكل مؤقت.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء يأتي استكمالا للقرارات السابقة المتخذة من لدن وزير التربية الوطنية في حق أطر وموظفين بأكاديمية جهة كلميم وادنون على خلفية تورطهم في ملفات تشوبها مجموعة من الاختلالات.

وكان سعيد أمزازي قد أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا يقضي بإعفاء كل من رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية ورئيس مصلحة البنايات والتجهيزات والممتلكات ورئيس مصلحة المشتريات والصفقات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون، إضافة إلى تجريد أربعة موظفين آخرين يعملون بالمؤسسة ذاتها من المهام الموكولة إليهم، مباشرة بعد المذكرة الاستعجالية التي رفعتها مفتشية الشؤون الإدارية إثر عملية التفتيش التي أجرتها مؤخرا بالأكاديمية سالفة الذكر.