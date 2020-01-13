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الرئيسية | جهات | الإعفاء يعصف بالمدير الإقليمي لوزارة التربية بكلميم‬

الإعفاء يعصف بالمدير الإقليمي لوزارة التربية بكلميم‬

الإعفاء يعصف بالمدير الإقليمي لوزارة التربية بكلميم‬
مصطفى البكار
الاثنين 13 يناير 2020 - 16:25

أعفى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الطيب شبوض من مسؤوليته كمدير إقليمي للقطاع ذاته بكلميم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس من مصادرها المطلعة، فإن قرار الإعفاء شمل أيضا كل من رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية بمديرية التربية الوطنية بكلميم، والتقني المكلف بتتبع أشغال البنايات بالمديرية ذاتها والذي تم توقيفه عن العمل بشكل مؤقت.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء يأتي استكمالا للقرارات السابقة المتخذة من لدن وزير التربية الوطنية في حق أطر وموظفين بأكاديمية جهة كلميم وادنون على خلفية تورطهم في ملفات تشوبها مجموعة من الاختلالات.

وكان سعيد أمزازي قد أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا يقضي بإعفاء كل من رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية ورئيس مصلحة البنايات والتجهيزات والممتلكات ورئيس مصلحة المشتريات والصفقات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون، إضافة إلى تجريد أربعة موظفين آخرين يعملون بالمؤسسة ذاتها من المهام الموكولة إليهم، مباشرة بعد المذكرة الاستعجالية التي رفعتها مفتشية الشؤون الإدارية إثر عملية التفتيش التي أجرتها مؤخرا بالأكاديمية سالفة الذكر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حسن الاثنين 13 يناير 2020 - 16:51
المسؤول الأول هو الاول من يجب محاسبته ولا طاحت الصومعه علق الخجام
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2 - guejdad omar الاثنين 13 يناير 2020 - 16:53
اشواقع اش هدشي هدا زلزال مدمر فهاد لمدينة المباركة
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3
3 - مرتن بري دو كيس الاثنين 13 يناير 2020 - 17:02
...وبعد الإعفاء...؟ هل يحاسبون..هل سيحاكمون..هل سترد أموال الدولة المنهوبة في الصفقات المشبوهة إلى صندوق الوزارة..؟.؟.؟.؟ ام يعفون ليجدوا مكاتب فارغة يقضون فيها آ وقاتا في انتظار التقاعد او السفر إلى الخارج بدون رجوع للتمتع بأموال الدولة المسروقة.؟يجب محاكمة ومساءلة كل من تورط وما اكثرهم في الفساد وخيانة الأمانة وشعار المملكة..فمال الشعب ذهب في جيوب امثال هؤلاء..ولا يحاسبون.....؟
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3
4 - العبدي الاثنين 13 يناير 2020 - 17:28
الطريقة العشوائية التي استخدمها السيد الوزير تظر بتسيير قطاع التعليم بالمنطقة مستقبلا بل كان عليه تقديم المسؤول الأول عن التعليم بالجهة حسب الدستور الى العدالة لتقول كلمتها أن كان هناك خلل حسب تقرير المفتشية لأن حسن التدبير و التسيير يتطلب العقل.
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5 - محمد الاثنين 13 يناير 2020 - 17:36
ها الإعفاء شفناه ، فأين المحاسبة ؟
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