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كُتّاب وآراء
عالي الهمة يحضر تشييع جثمان ابن خاله بمراكش
حضر فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك محمد السادس، أمس الأحد، جنازة ابن خاله يوسف نرجس، الأخصائي في أمراض الأذن والأنف والحنجرة بعاصمة النخيل، والأخ الشقيق لحميد نرجس، الرئيس السابق لجهة مراكش أسفي، والذي وافته المنية يوم السبت الماضي.
وكان علي الهمة في مقدمة الحاضرين في هذه الجنازة التي شيعت الفقيد بعد صلاة الظهر إلى مثواه الأخير بمقبرة باب دكالة في جو جنائزي مهيب.
وتميزت هذه الجنازة بحضور مجموعة من الأطباء وأفراد عائلة المرحوم وأصدقائه، وعدد من المنتخبين والمسؤولين، وممثلي السلطات المحلية وعدد من الأحزاب السياسية، الذين أدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد رياض السلام بتراب مقاطعة جليز.
وتقدم المشيعون بعد دفن جثمان الفقيد لمواساة وتعزية حميد نرجس، الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش، وخال المستشار الملكي عالي الهمة.