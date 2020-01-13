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الرئيسية | جهات | ﻿عالي الهمة يحضر تشييع جثمان ابن خاله بمراكش

﻿عالي الهمة يحضر تشييع جثمان ابن خاله بمراكش

﻿عالي الهمة يحضر تشييع جثمان ابن خاله بمراكش
إبراهيم مغراوي
الاثنين 13 يناير 2020 - 20:10

حضر فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك محمد السادس، أمس الأحد، جنازة ابن خاله يوسف نرجس، الأخصائي في أمراض الأذن والأنف والحنجرة بعاصمة النخيل، والأخ الشقيق لحميد نرجس، الرئيس السابق لجهة مراكش أسفي، والذي وافته المنية يوم السبت الماضي.

وكان علي الهمة في مقدمة الحاضرين في هذه الجنازة التي شيعت الفقيد بعد صلاة الظهر إلى مثواه الأخير بمقبرة باب دكالة في جو جنائزي مهيب.

وتميزت هذه الجنازة بحضور مجموعة من الأطباء وأفراد عائلة المرحوم وأصدقائه، وعدد من المنتخبين والمسؤولين، وممثلي السلطات المحلية وعدد من الأحزاب السياسية، الذين أدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد رياض السلام بتراب مقاطعة جليز.

وتقدم المشيعون بعد دفن جثمان الفقيد لمواساة وتعزية حميد نرجس، الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش، وخال المستشار الملكي عالي الهمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - med. kech الاثنين 13 يناير 2020 - 20:51
كلّ ابن انثى وإن طالت سلامته .. يوما على آلة حدباء محمول ، فإذا حملت إلى القبور جنازة .. فاعلم بأنّك بعدها محمول.
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3
2 - اعصيم سمير الاثنين 13 يناير 2020 - 20:54
اللهم ارحمه واغفر له.واسكنه فسيح جناتك رفقة الصديقين والشهداء.
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2
3 - عادل الاثنين 13 يناير 2020 - 20:55
الحمد الله الكل بتساوا في الموت الفقير والغني الحمد لله على نعمة الموت الذي يذكر الإنسان بمثواه الأخير إنا لله وإنا إليه راجعون
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