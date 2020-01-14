24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:21
|18:44
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مضادات حيوية تساهم في علاج "مرض الخرف"
- "فنون المغرب" تتوج "امباركة" أفضل عمل سينمائي
- نواب يُطالبون بشمول العقوبات البديلة سحب "البيرمي" و"الباسبور"
- طريق وطنية تثير الامتعاض بين أكودال وإملشيل
- نقاش في السياسة: بيد الله
مدارس خصوصية تخيّر آباء "الكسالى" بين رسوم إضافية أو الطرد (5.00)
عندما شجّع المخزن "القرصنة البحرية" أمام ضعف الأسطول المغربي (5.00)
تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات (5.00)
- المغرب يخيّر تركيا بين مراجعة أو تمزيق "اتفاقية التبادل الحر" - (128)
- تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات - (102)
- مدارس خصوصية تخيّر آباء "الكسالى" بين رسوم إضافية أو الطرد - (52)
- تحريمُ "بوناني" ومهاجمة علماء وراء عزل خطيب - (47)
- نواب "الاستقلال" يُطالبون بعقوبات سجنية ضد الإثراء غير المشروع - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حافلة تقرب خدمة تصفية الدم من المرضى بوزان
أشرف المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، على منح مفاتيح حافلة لفائدة جمعية زينب لمساعدة مرضى القصور الكلوي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية برسم سنة 2019، إذ موّلتها بنسبة 100 في المائة بكلفة إجمالية تقدر بـ42 مليون سنتيم، وسيستفيد منها حوالي 25 مريضا ومريضة يتحدرون من بعض الجماعات الترابية النائية.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الحافلة حوالي 17 راكبا، ومن المنتظر أن ينطلق العمل بها قريبا؛ وذلك بعد تحيين لائحة المرضى لتسهيل تنقلاتهم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم مرضى الفشل الكلوي بالإقليم، وتخفيف عبء تنقلاتهم بين مقر سكناهم ومركز تصفية الدم، وتحسين ظروف ولوجهم إلى الخدمات الصحية بعدما كانوا في وقت سابق يجدون صعوبة في التنقل.
وتراهن جمعية زينب لمساعدة مرضى القصور الكلوي بإقليم وزان على هذه الحافلة لتجويد العرض الصحي، متمنية في هذا السياق تضافر جهود رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم وتعاونهم لضمان استمرارية خدماتها.