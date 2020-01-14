حافلة تقرب خدمة تصفية الدم من المرضى بوزان‬

أيوب صدور من وزان

أشرف المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، على منح مفاتيح حافلة لفائدة جمعية زينب لمساعدة مرضى القصور الكلوي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية برسم سنة 2019، إذ موّلتها بنسبة 100 في المائة بكلفة إجمالية تقدر بـ42 مليون سنتيم، وسيستفيد منها حوالي 25 مريضا ومريضة يتحدرون من بعض الجماعات الترابية النائية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الحافلة حوالي 17 راكبا، ومن المنتظر أن ينطلق العمل بها قريبا؛ وذلك بعد تحيين لائحة المرضى لتسهيل تنقلاتهم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم مرضى الفشل الكلوي بالإقليم، وتخفيف عبء تنقلاتهم بين مقر سكناهم ومركز تصفية الدم، وتحسين ظروف ولوجهم إلى الخدمات الصحية بعدما كانوا في وقت سابق يجدون صعوبة في التنقل.

وتراهن جمعية زينب لمساعدة مرضى القصور الكلوي بإقليم وزان على هذه الحافلة لتجويد العرض الصحي، متمنية في هذا السياق تضافر جهود رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم وتعاونهم لضمان استمرارية خدماتها.