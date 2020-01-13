24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2018:4320:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مضادات حيوية تساهم في علاج "مرض الخرف" (5.00)

  2. مدارس خصوصية تخيّر آباء "الكسالى" بين رسوم إضافية أو الطرد (5.00)

  3. عندما شجّع المخزن "القرصنة البحرية" أمام ضعف الأسطول المغربي (5.00)

  4. المتنازعون في ليبيا يتفقون على إبعاد القوات التركية (5.00)

  5. تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مديرية تارودانت تنفي "اعتداء" أستاذ على تلميذة‬

مديرية تارودانت تنفي "اعتداء" أستاذ على تلميذة‬

مديرية تارودانت تنفي "اعتداء" أستاذ على تلميذة‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 13 يناير 2020 - 21:42

قالت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت إنها فور انتشار خبر تعرض تلميذة للتعنيف، وتوجيه أصابع الاتهام لأستاذها بالمستوى الثاني ابتدائي، في مجموعة مدارس "اورير" الواقعة بجماعة "بونرار"، تم "بعث لجنة رباعية مشكلة من أطر المراقبة التربوية والمسؤول عن المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي لإجراء بحث عميق في الموضوع".

وأوردت المديرية أنه تم استفسار مدير المؤسسة، الذي استفسر بدوره الأستاذ المعني، الذي "نفى نفيا قاطعا تعريض تلميذته لأي تعنيف؛ بل صرحت التلميذة بأن والدتها من قامت بذلك".

وأوضح بلاغ صادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت أن "مدير المؤسسة والأستاذ المعني قاما بوضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي من أجل فتح تحقيق لتحديد الفاعل الحقيقي، وكذا المسؤول عن اتهام الأستاذ ومن خلاله المؤسسة".

وأكد البلاغ ذاته أن "المديرية عازمة على السير قدما في بحثها حتى استجلاء الحقيقة كاملة وترتيب الجزاءات إن تعلقت بأحد أطرها التعليمية، والمتابعة القضائية إن ثبت أن في الأمر تلفيقا وتجنيا على أطرها وحرمتها التربوية".

وعلمت جريدة هسبريس أن مصالح الدرك الملكي بسرية تارودانت فتحت زوال اليوم تحقيقا في ظروف وملابسات تعريض الطفلة للتعنيف؛ وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.