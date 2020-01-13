سكان دار بوعزة يواجهون فوضى التوسع العمراني

هسبريس – محمد لديب

طالب أعضاء تنسيقية "ضاربين تمارة" حديثة النشأة مسؤولي جماعة دار بوعزة (جنوب غرب مدينة الدار البيضاء) بضرورة تغيير المقاربة التي يعتمدونها في تسيير شؤون الجماعة، والاهتمام أكثر بتفعيل برامج تعزيز منشآت البنية التحتية بالمنطقة خدمة للصالح العام للساكنة.

وقال مسؤول من تنسيقية "ضاربين تمارة"، فضل عدم الكشف عن اسمه تفاديا لضغوط أعوان سلطة القيادة المحلية بالمنطقة، إن منطقة دار بوعزة تعاني من غياب شبه كلي للمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية والصحية.

وأضاف: "هناك عشرات المشاريع العقارية الكبرى التي يجري تشييدها حاليا، والمآت التي تم إنشاؤها طوال السنوات العشر الماضية، وهو ما ساهم في رفع عدد ساكنة المنطقة إلى ما يزيد عن 160 ألف نسمة، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط في سنة 2014، لكن في المقابل تم إغفال تطوير البنية التحتية للمنطقة، بما فيها البنية الطرقية، وهو ما ينجم عنه ازدحام طرقي فظيع بشكل يومي، بل وتسجيل حوادث سير قاتلة".

وأوضح المتحدث أن من بين المشاكل التي تواجهها الساكنة، انعدام محطة لمعالجة المياه العادمة، رغم تواجد واحدة لم يتم تشغيلها بشكل كلي، مع ما ينتج عن ذلك من مشاكل بيئية خطيرة، من بينها تلويث وادي مرزك ومياه الشاطئ البحري للمنطقة.

وقال المسؤول بتنسيقية "ضاربين تمارة": "بصراحة نحن غير راضين بتاتا عن الطريقة المعتمدة في تسيير شؤون دار بوعزة، التي تعتبر من الوجهات المفضلة للأسر البيضاوية ومتنفسها الوحيد، لكن من خلال الحالة المتردية للبنية التحتية والطرقية للمنطقة، يتبين بشكل واضح أن مجلس جماعة دار بوعزة لا يتوفر على أي رؤية تطويرية للمنطقة، ولا يتماشى مع طموحات الجيل الجديد من ساكنة المنطقة".