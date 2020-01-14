"دار الأمومة" بإملشيل تعدد إكراهات خدمة الحوامل

هسبريس من ميدلت

رفضت جمعية دار الأمومة بإملشيل، إقليم ميدلت، الاتهامات الموجهة إليها في بلاغ أصدره المركز المغربي لحقوق الإنسان بخصوص وضعية هذه المؤسسة الاجتماعية.

وقالت الجمعية، في بيان حقيقة تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، إن "ممثل المركز المغربي لحقوق الإنسان أصدر تصريحات كاذبة، ادعى فيها أن دار الأمومة بإملشيل لم تكن تشتغل ولم تفتح أبوابها إلا بمناسبة الزيارة التي قام بها الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعامل إقليم ميدلت يوم السبت الماضي".

وأضاف البيان أن الجمعية المكلفة بتسيير دار الأمومة، التي اجتمعت الأحد، تؤكد أن هذه المؤسسة الاجتماعية بإملشيل اشتغلت بصفة رسمية منذ أواخر شهر ماي الماضي، بعد إعطاء انطلاقتها من طرف عامل الإقليم الذي أشرف على توقيع اتفاقية شراكة مع التعاون الوطني قصد ضمان السير العادي لهذه المؤسسة الاجتماعية.

وأبرز البيان أنه "رغم المجهودات المبذولة من طرف الجمعية المسيرة وجميع المتدخلين من منتخبين وسلطات محلية وطبية وعمليات التحسيس والتوعية المبذولة، لم تعرف دار الأمومة الإقبال المنتظر منها، وذلك لمجموعة من الإكراهات الطبيعية والثقافية"، لافتا إلى أن "أول حالة استقبلتها دار الأمومة كانت بتاريخ أواخر الشهر الماضي، وبتوجيه من المركز الصحي بإملشيل بمراسلة واردة من الطبيبة الرئيسية للمركز".

وأضافت الوثيقة ذاتها أنه "بتاريخ 10 من الشهر الجاري، أحال المركز الصحي بإملشيل أربع نساء حوامل على دار الأمومة، حيث تم استقبالهن وإحاطتهن بالعناية اللازمة"، و"بتاريخ 11 من الشهر الجاري، تم إجراء الفحص الطبي بالأشعة لهؤلاء النساء وتبين أن حالتهن الصحية عادية وحملهن عادٍ".