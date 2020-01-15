توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأربعاء بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الصباح والليل، بكل من الجبال، والمنطقة الشرقية والهضاب والجنوب الشرقي للبلاد.

وستظهر كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية وبالقرب من السواحل الشمالية وذلك خلال الصباح و الليل. مع مرور سحب عابرة من الأجواء العليا بالأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة جنوبية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و03 درجات بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية، وما بين 01 و06 درجات بالجنوب الشرقي، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية، والسايس، وما بين 06 و11 درجات بالسهول الوسطى، ومنطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و14 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 09 و15 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 14 و19 درجة بالجنوب الشرقي، والسايس والساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط، والسهول غرب الأطلس وستكون ما بين 18 و23 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.