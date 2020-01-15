عامل العرائش يطلق حملة طبية بجماعة زعرورة

أيوب صدور

أشرف عامل إقليم العرائش، الثلاثاء، على إعطاء الانطلاقة لقافلة طبية متعددة التخصصات بالجماعة الترابية زعرورة في إطار برنامج "رعاية" لمكافحة آثار موجة البرد القارس التي تجتاح المناطق النائية والمعزولة.

هذه المبادرة تمت بإشراف مباشر من عمالة إقليم العرائش، وبتنسيق مع السلطات المحلية والمجلس الجماعي، وعرفت تقديم كشوفات وفحوصات طبية مختصة لفائدة شريحة واسعة من سكان المنطقة القروية من مختلف الأعمار، خاصة من الفئات الاجتماعية الهشة.

وبلغة الأرقام، قال مصدر هسبريس إن النشاط عرف تقديم 792 استشارة طبية في الطب العام، و570 استشارة مختصة موزعة ما بين 90 فحصا في طب العيون، و45 في تخصص العظام والمفاصل، و35 في طب النساء والتوليد، و200 في طب الأسنان، و14 في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، و70 في تخصص الأمراض الجلدية، و21 في طب القلب والشرايين، و22 في أمراض الروماتيزم، و23 في أمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب 23 كشفا في تخصص طب الأطفال والرضع.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المناسبة عرفت إجراء حملات تحسيسية ووقائية، وتشخيصا لأمراض ارتفاع الضغط الدموي والسكري لفائدة 671 مستفيدا، إلى جانب معالجة 671 نقطة في مجال حماية الوسط لفائدة 15 مدشرا، مستحضرا "توزيع كمية مهمة من الأدوية على مئات الأفراد" من الدواوير والمداشر التابعة لهذه الجماعة القروية.

وقال المصدر ذاته إن الموعد الطبي عرف كذلك إجراء فحوصات للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم استفادت منها نساء الجماعة، بمشاركة طاقم طبي وتمريضي تابع للمندوبية الإقليمية للصحة بالعرائش.