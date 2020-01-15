"الأصالة والمعاصرة" تسترجع رئاسة بلدية الناظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

انتُخِب رفيق مجعيط، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس البلدي بالنّاظور في الجلسةِ الثالثة، التي انعقدت اليوم الأربعاء بمقر الجماعة؛ بحضور 20 عضوًا من بين 42.

وجرى انتخاب مجعيط بالإجماع؛ فيما أعلنتْ ليلى أحكيم عن حزب الحركة الشعبية عن سحب الترشح، وغابَ كلّ من سليمان أزواغ عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد القادر مقدم من حزب العدالة والتنمية، المرشحين بدورهما للرئاسة.

جدير بالذكر أن جلسةَ انتخاب الرّئيس، خلفا للمُقال سليمان حوليش من "البام"، تعذّر انعقادها مرّتين بسبب غياب النصاب القانوني، لتعلن عمالة الإقليم عن انعقاد جلسة حاسمة لانتخاب الرّئيس الجديد بمن حضر.

الموعد عرف، أيضا، انتخاب نور الدين الصبار نائبا أولا وليلى أحكيم نائبة ثانية، وآلت النيابة الثالثة والرابعة إلى ياسر التيزيتي وسهيل هبان، وظفر كل من سمير أماح وحسن المومني ووفاء الرحموني وفاطمة العلالي بباقي مناصب النيابة، على التوالي.