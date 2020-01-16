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أمني: المراقبة تشمل جميع العابرين من باب سبتة
الخميس 16 يناير 2020 - 08:30
أكد مصدر أمني بالمعبر الحدودي باب سبتة أن الأفواج الكبيرة من المواطنين الذين سمحت لهم السلطات الإسبانية بالخروج إلى الجانب المغربي عبر ممر السيارات أخضعوا للمراقبة الأمنية والجمركية.
وشدد المتحدث على أن جميع من عبروا المعبر الحدودي تم توجيههم عبر الممر المخصص للراجلين من الجانب المغربي، مؤكدا أن عملية تنظيمهم تمت بشكل جيد.
وكان المئات من المواطنين، وأغلبهم نساء، ظلوا عالقين بالمعبر لساعات، مساء أمس، قبل أن تسمح لهم السلطات الإسبانية، تحت الضغط، بالعبور من ممر السيارات.