محلات تجارية تغلق أبوابها احتجاجا بمدينة ورزازات

هسبريس من ورزازات

بسبب "الحصار" المضروب عليهم من طرف الباعة على الرصيف بشوارع وأزقة المدينة، أغلق عدد من التجار محلاتهم التجارية الأربعاء بورزازات، مطالبين السلطات المختصة بالعمل على ردع هؤلاء "الفرّاشة" الذين يتسببون في خسائر كبيرة للمحلات التجارية التي تؤدي الضرائب وفواتير الكهرماء ومصاريف أخرى، وفق المحتجين.

ودخل عدد من أرباب المحلات التجارية بـ"هوليود إفريقيا" في إضراب عن العمل منذ صبيحة اليوم الأربعاء، احتجاجا على الوضعية الاقتصادية التي يعيشونها في ظل "الحصار" المفروض عليهم من طرف "الفرّاشة".

وأكد عدد من المضربين عن العمل أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت نتيجة "التحديات والإكراهات التي يجتازها القطاع التجاري والمهني بالمدينة، وكذا بجماعة ترميكت، بفعل الامتداد الخطير للقطاع غير المهيكل، الذي فرض منافسة غير متكافئة على القطاع المهيكل الذي يرزح تحت أعباء كثيرة وثقيلة منها الجبائية وغيرها، مقابل حقوق مهضومة ومسلوبة، ما أدى بأغلب التجار والمهنيين إلى الإفلاس".

علي عليلي، رئيس الجمعية المهنية للتجار بورزازات، أوضح في تصريح لهسبريس أن الجمعية الذي يترأسها دعت اليوم إلى إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة، تم تسطيره مع أربع جمعيات مهنية، مضيفا: "دعوتنا إلى هذا الإضراب هي بداية فقط، نظرا لاستفحال القطاع غير المهيكل الذي وصل إلى حد لم يعد مقبولا".

وزاد المتحدث ذاته: "رغم المشاكل الكثيرة التي يعيشها القطاع المهني بورزازات فإن قضية "الفرّاشة" هي النقطة التي أفاضت الكأس"، مضيفا: "لكن قبل لجوئنا إلى هذه الصيغة الاحتجاجية قمنا بإرسال عدة مراسلات إلى السلطات المحلية والمسؤولين المنتخبين في الموضوع، دون إعطائها أي أهمية".

وذكر الجمعوي ذاته أن "امتداد القطاع غير المهيكل أصبح أمرا مخيفا ويستهدف مناطق جد حساسة من المدينة الصغيرة والسياحية والسينمائية، ما يستوجب تدخلا عاجلا لإيجاد حل جذري وواقعي لهذه الظاهرة الخطيرة"، وفق تعبيره.