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الرئيسية | جهات | جِمال "سياحية" تستفيد من التلقيح والترقيم بمراكش

جِمال "سياحية" تستفيد من التلقيح والترقيم بمراكش

جِمال "سياحية" تستفيد من التلقيح والترقيم بمراكش
إبراهيم مغراوي
الخميس 16 يناير 2020 - 05:35

استفاد 250 جملا من عملية الترقيم الوطني ومن حملة تلقيح الجمال المستخدمة في أغراض سياحية بمدينة مراكش.

واستهدفت هذه المبادرة التي اختتمت الأربعاء، وجرت تحت إشراف والي جهة مراكش أسفي، حماية هذا القطيع من مرضي السعار والجُدَري، وضمان وحمايتها من الاختراق من جمال لا تخضع للمراقبة الصحية.

وشملت هذه العملية التي نظمت على مدى أسبوع، وانطلقت من مقاطعة النخيل السياحية، كل المناطق السياحة الأخرى بمدينة مراكش، كحديقة المنارة وباب الجديد بمقاطعة المدينة العتيقة.

وتنظم هذه المراقبة التي تشرف عليها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، والأطباء البياطرة لجمعية الرفق بالحيوان، كل ستة أشهر.

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