انطلاق أشغال مشروع لحماية وزان من الفيضانات

أيوب صدور من وزان

أشرف المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، أمس الخميس، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء مركز للاستقبال يعزز البنية التحتية للمدينة الصغيرة، بالموازاة مع تدشين انطلاقة مشروع لحماية وزان من الفيضانات.

وحسب الجماعة الترابية وزان فإن المشروع الأول، الذي يرى النور في إطار شراكة بين جماعة وزان والمندوبية الإقليمية للشبيبة والرياضة، يتضمن بناء وتجهيز سكنيات للشباب، وملعب رياضي معشوشب وملعب متعدد الرياضات، بالإضافة إلى ملاعب للكرة الحديدية وكرة المضرب.

كما تتضمن المنشأة الجديدة مسبحا وقاعة رياضية متعددة التخصصات، ومن شأنها أن تخفف من مشكل إيواء الضيوف وزوار المدينة الجبلية، على اعتبار أنه يمثل تحديا حقيقيا للجهات المنظمة عند أي تظاهرة فنية أو ثقافية أو فكرية أو رياضية.

في سياق متصل قال بلاغ صادر عن عمالة إقليم وزان إن تكلفة مشروع حماية المدينة من الفيضانات تصل إلى حوالي 32 مليون درهم، ويروم إنهاء الآثار السلبية لتدفق المياه الناتجة عن حمولات الشعاب النابعة من جبل بوهلال التي تخترق أحياء المدينة.

ويندرج المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (قطاع الماء)، والمديرية العامة للجماعات المحلية، بالإضافة إلى المجلسين الإقليمي والجماعي لوزان، ووكالة من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال ووكالتي الحوض المائي اللوكوس وسبو.

ويهدف المشروع الذي أشرف على إعطاء انطلاقته عامل الإقليم وزان، الخميس، إلى تحسين شروط جريان مياه الأمطار وتسهيل تصريفها نحو السافلة، خاصة في فصل الشتاء؛ ومن المنتظر أن تمتد مدة إنجازه إلى 18 شهرا.

وقال المصدر ذاته إن المشروع يروم تهيئة الشعاب الغربية وتحويل مياهها عبر قناة مغطاة من الخرسانة المسلحة تصب غرب مدينة وزان، باستثمار ملي يصل إلى 10.2 ملايين درهم من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال.

وأضاف البلاغ أن تكلفة تهيئة الشعاب الشرقية لجبل بوهلال لتصب في طريق فاس تصل إلى 21.7 ملايين درهم من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.