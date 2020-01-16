السعر المرتفع للنقل الحضري يغضب ساكنة آسفي

ياسين أوشن

نظمت ساكنة سبت جزولة بإقليم آسفي، الخميس، وقفة احتجاجية جراء الزيادة التي عرفتها تسعيرة النقل الحضري المفوض للشركة الإسبانية "فيكتاليا".

هذا الاحتجاج جاء بعد إعلان الشركة أنها ستضيف 10 دراهم إلى ثمن تعبئة بطاقة الاشتراك لكل من الصنفين: الاشتراك المدرسي والاشتراك الجامعي، ليصبح الأول 70 درهما عوض 60 درهما، والثاني 80 درهما عوض 70 درهما.

كما أضافت 20 درهما إلى ثمن تعبئة بطاقة الاشتراك الوظيفي، ليصبح 170 درهما عوض 150 درهما، وفق إعلان نشرته الشركة للعموم.

وفي هذا السياق، قال عبد الإله الوثيق، رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، إن "خط سبت جزولة كان قبل قدوم الشركة بـ4 دراهم، لكنها أوصلته بعد بداية عملها إلى 6 دراهم، وبعد عام أضافت درهما آخر لتصل التسعيرة اليوم إلى 7 دراهم، وهو الوضع الذي أجج غضب الساكنة والطلبة على حد سواء".

وزاد الوثيق، في تصريح لهسبريس، أن "هذه الزيادات الصاروخية أدت إلى توقف حركة الحافلات (الطوبيسات) لأزيد من ساعتين، ومطلبنا هو التراجع عن هذه الزيادة الأخيرة حتى يتسنى للساكنة التنقل بالشكل المعهود وبالثمن المعلوم".

وفي السياق نفسه، سبق للرابطة ذاتها أن استنكرت "تواطؤ المسؤولين بالإقليم مع هذه الشركة، وتوفيرهم أي غطاء لها يسمح بقرار يضرب القدرة الشرائية للمواطن بهذه المناطق".

كما طالبت، في بيان لها اطلعت هسبريس على مضامينه، "المسؤولين بالإقليم، وعلى رأسهم العامل، بتحمل مسؤولياتهم في إرغام هذه الشركة الدخيلة على مراجعة ثمن التذكرة"، داعية في الآن ذاته "الفئات المتضررة إلى رفض هذه الزيادة والتعبير بكل الأشكال النضالية الممكنة لرفض سياسة الأمر الواقع التي تريد شركة فيكتاليا فرضه".

واتصلت هسبريس بعبد الرحيم بنخاتي، المدير المحلي لشركة " فيكتاليا" بآسفي، لنيل رأيه في الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن دون رد.