لقاء بعمالة ميدلت يناقش ملف "تشغيل الشباب"

محمد ايت حساين

ترأس مصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، الخميس بمقر العمالة، لقاء خصص لعرض مشروع إنعاش تشغيل الشباب بالوسط القروي، بحضور مدير الخدمات بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء الأقسام بالعمالة، وممثلين عن جمعيات مدنية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وضعية التشغيل لدى الشباب من الإناث والذكور بإقليم ميدلت، من خلال تنزيل توجهاته الاستراتيجية المتمثلة في توطيد المنظومة المندمجة لإنعاش التشغيل، وضمان الاستغلال الأمثل، والتوسيع الجغرافي والاستدامة.

ويتكون هذا المشروع الذي تم تقديمه من طرف ممثلي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من ثلاثة محاور أساسية؛ يتعلق الأول بعرض خدمات لإنعاش تشغيل الشباب بالمجال القروي، ويهدف إلى تطوير وملاءمة آليات محلية خاصة بسوق الشغل لفائدة شباب العالم القروي بتعاون مع المؤسسات العمومية والخاصة وهيئات المجتمع المدني، حيث يتم تقديم هذا العرض لشباب الوسط القروي بصفة عامة داخل فضاءات التوجيه المهني، مما يسمح بمنح سكان العالم القروي فرصة الاستفادة من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وضمان مواكبة القرب للباحثين عن العمل وحاملي المشاريع قبل وبعد خلق مقاولاتهم في الوسط القروي.

المحور الثاني يتمثل في مأسسة اللجان الإقليمية للتشغيل، ويهدف إلى ترسيخ حضور قضايا التشغيل على المستوى المحلي كأحد مكونات التوجه الاستراتيجي للمبادرات التنموية. ومن بين نتائجه الأساسية المنشودة، القيام بهيكلة وتنفيذ نموذج مقاربة رصد سوق الشغل، وإنشاء اللجان الإقليمية للشغل، واقتراح أنشطة قطاعية من أجل إنعاش التشغيل على المستوى الترابي مع تحديد آليات التمويل، فضلا عن مأسسة مقاربة رصد سوق الشغل على المستوى الإقليمي كأحد مكونات المرصد الجهوي والوطني لسوق الشغل.

المحور الثالث يتعلق بالحكامة في منظومة متعددة الفاعلين، ويهدف بالأساس إلى توفير شروط اشتغال منظومة متعددة الفاعلين مكلفة بالتنسيق على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، لترسيم وتوحيد منظومة إنعاش تشغيل الشباب بالمجال القروي بالتشاور مع الشركاء، وخلق حوار من أجل اعتماد منظومة إنعاش تشغيل الشباب على المستويين الجهوي والوطني.