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بول الفرنسي يتحول إلى إسماعيل في أركانة بمراكش

بول الفرنسي يتحول إلى إسماعيل في أركانة بمراكش
إبراهيم مغراوي
الخميس 16 يناير 2020 - 23:15

أعلن مواطن يحمل الجنسية الفرنسية، خلال صلاة عصر يوم الخميس بمسجد أركانة بمدينة مراكش، اعتناقه الدين الإسلامي وسط تعالي تكبيرات المصلين.

واختار هذا الفرنسي ذو 19 سنة اسم إسماعيل، بدل الاسم القديم "بول" الذي كان يحمله قبل إسلامه وأداء الشهادتين بين يدي إمام مسجد أركانة بساحة جامع الفنا.

وكان من بين المصلين الذين حضروا نطق الفرنسي بالشهادتين، مواطن سعودي عرض على الشاب إسماعيل قضاء عمرة بالديار المقدسة على حسابه الخاص.

ويعرف مسجدا أركانة والكتبية المحاذيان لساحة جامع الفنا، من حين إلى آخر، حالات مماثلة لأوروبيين وغيرهم من قارات أخرى يعتنقون الدين الإسلامي، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

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