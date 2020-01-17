تحذير برتقالي: طقس بارد وتساقطات ثلجية بالمغرب

هسبريس من الرباط

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، بأن عددا من مناطق المملكة ستعرف بعد غد الأحد طقسا باردا وتساقطات ثلجية، ورياحا أحيانا قوية من المستوى البرتقالي، كما ستتراوح درجات الحرارة الدنيا في بعض المناطق ما بين 05 - و10 -.

وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة أن رياحا أحيانا قوية من المستوى البرتقالي (من 75 إلى 95 كلم في الساعة) ستهم، في اليوم المذكور، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال، وبني ملال وميدلت وورززات وتارودانت وتزنيت وسيدي إفني والناظور وتنغير وكلميم.

كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، أن تهم تساقطات ثلجية (ابتداء من 1200 متر) من المستوى البرتقالي (من 20 إلى 50 سم) في الفترة ما بين 19 و21 يناير الجاري عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وتنغير وميدلت وإفران، وخنيفرة وصفرو وبولمان. فيما ينتظر أيضا تساقطات ثلجية أقل من 20 سم، في تاوريرت وتازة وفكيك والحسيمة وورززات، خلال نفس الفترة.

ومن المنتظر أيضا أن يكون الطقس باردا في الفترة ما بين 20 و22 يناير الجاري، إذ ستتراوح درجات الحرارة في عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وميدلت وإفران وبولمان وتنغير وكذا المرتفعات التابعة لبني ملال وشيشاوة ما بين 05 - و10 - درجات بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، وما بين 02 و02 - بالنسبة لدرجات الحرارة العليا.

فيما ستتأرجح درجات الحرارة في عمالات وأقاليم ورززات وفكيك وتاوريرت وجرادة وصفرو والحاجب وخنيفرة وتارودانت والحسيمة، في الفترة نفسها، ما بين 01 - و05 - درجات بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، وما بين 02 و06 درجات بالنسبة لدرجات الحرارة العليا.