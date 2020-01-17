نجاح أول عملية بالمنظار بمشفى الغساني بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

نجح فريق صحي تابع للمستشفى الجهوي الغساني بفاس في إجراء أول عملية جراحية باستعمال تقنية المنظار، حسب ما أوردته المديرية الجهوية للصحة فاس مكناس، التي أبرزت أن المرفق الصحي المذكور شرع في العمل بهذه التقنية الجديدة لعلاج بعض أمراض الكلي والمسالك البولية.

وأفاد مصدر هسبريس بأن طاقما صحيا، يتكون من أطباء متخصصين في جراحة الكلي والمسالك البولية وأخصائيين في الإنعاش والتخدير، قام، مطلع الأسبوع الجاري، بإجراء عمليتين ناجحتين باستعمال هذه التقنية، مشيرا إلى أنه أجرى تدخله على مريضتين تبلغان من العمر 52 و54 سنة.

وهمت العملية الأولى، وفق المصدر ذاته، تثبيت العضلات المحيطة بالحوض؛ بينما كانت العملية الثانية عبارة عن تدخل علاجي لما تسمى متلازمة التقاطع بالمسالك البولية، مشيرا إلى أن إجراء هاتين العمليتين استمر قرابة 6 ساعات، في حين أن اللجوء إلى هذه التقنية أصبح ضروريا، لكونها تمكن من تفادي الجراحة الخطرة، وخفض معدل النزيف، وتجنب الآلام المصاحبة للجراحة، وتقليل مدة الاستشفاء.

المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس أوضحت أن نتائج الفحوصات بالأشعة للمريضتين أفادت بأن العمليتين كللتا بنجاح تام، مبرزة أن عوامل نجاحهما تعود إلى خبرة الفريق الطبي والتمريضي، إضافة إلى حرصها على توفير كافة الإمكانيات والأجهزة البيوطبية اللازمة.

وتأتي هاته المبادرة، يضيف المصدر ذاته، في إطار تجويد وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتطوير وتنويع العرض الصحي بجهة فاس مكناس؛ وذلك عبر اقتناء أحدث التجهيزات الجراحية، ووضعها رهن إشارة مصلحة جراحة الكلي والمسالك البولية.