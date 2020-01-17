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كُتّاب وآراء
سلطات ميدلت تطلق حملة نظافة بـ"منعرجات حجيرت"
أطلقت السلطات المحلية بإقليم ميدلت، بشراكة مع جماعة إيتزر، حملة واسعة للنظافة، على طول منعرجات حجيرت بالطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ميدلت ومكناس.
وشهدت هذه الطريق انتشار عدد من عمال النظافة وهم يقومون بجمع النفايات والأكياس البلاستيكية، ونقلها بواسطة الشاحنات إلى منطقة بعيدة عن السكان حيث يقومون بحرقها، حسب إفادة مصدر من السلطة المحلية بالمنطقة.
وأوضح منظمو هذه الحملة، التي ستستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري، أنها تندرج ضمن البرنامج المسطر من طرف عامل الإقليم وجماعة إيتزر ، والذي يرمي إلى ترسيخ ثقافة النظافة والحفاظ على البيئة بالمنطقة، مشيرين إلى أن المنطقة المستهدفة بهذه الحملة تعرف يوميا توقف عدد من المسافرين، مما يساهم في تجمع كمية مهمة من النفايات الصلبة.
وتأتي هذه الحملة، حسب منظميها، من أجل تعزيز سلوك النظافة لدى جميع فئات المجتمع لجعل المنطقة نظيفة، والمساهمة في احترام قواعد ومبادئ النظافة، داعين مستعملي الطريق الوطنية رقم 13 إلى المساهمة في خلق فضاء نظيف وبيئة سليمة من خلال رمي الأزبال في أماكنها المخصصة، وتفادي رميها في أي مكان آخر، يضيف منظمو الحملة.