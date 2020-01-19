توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، مع سماء غائمة أحيانا وأمطار وزخات محليا عاصفية بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسايس ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسهول الغربية والسهول الشمالية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بوسط المملكة، مع قطرات متفرقة، مع تساقطات ثلجية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط على القمم التي تفوق 1400 متر، فيما سيكون الطقس هادئا مع سماء قليلة السحب إلى صافية في باقي المناطق، مع هبات قوية ستهم الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والأطلس والسواحل الوسطى.

وستهب الرياح محليا قوية بالواجهة المتوسطية، ومعتدلة إلى محليا قوية شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03- و02 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 02 و08 درجات بالشمال الشرقي للبلاد والجنوب الشرقي والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 07 و12 درجة بمنطقة سوس والواجهة المتوسطية والسواحل المحيطية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و16 درجة بأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 04 و10 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية ووالماس، وما بين 10 و16 درجة بالسايس والساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل والسهول الشمالية. وستكون ما بين 16 و22 درجة بالسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 إلى 28 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق الساحلية.