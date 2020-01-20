صناعة "أڭرتيل".. حصائر تقليدية نافعة تكابد خطر الاندثار في الجنوب

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

كان العديد من الحرفيين في منطقة ماسة، غرب اشتوكة آيت باها، يُمارسون فن نسيج الحصائر التقليدية؛ غير أن عدد هؤلاء الحرفيين تقلص بشكل مهول، ويُعدّون اليوم على رؤوس الأصابع. كما أن هذه الحِرفة، المصنفة موروثا ثقافيا محليا بدون منازع، تواجه صعوبات جمّة؛ بل صارت في مقدّمة الحِرف المهدّدة بالاندثار، ولم تعُد تجارتها رائجة، بعدما كانت أساس الاقتصاد المحلي، ومصدر عيش عدد لا يُستهان به من ساكنة المنطقة. .

وكانت الحصائر التقليدية، المصنوعة من نبتة السمار أو "أزْمايْ" باللغة الأمازيغية، تُستعمل في فرش أرضية البيوت والمساجد والزوايا، في قرى وبوادي سوس؛ بل تشتهر عدد من الأسواق المحلية والجهوية كبلفاع وسوق ثلاثاء ماست وأسواق كثيرة بالجنوب المغربي بتجارة مزدهرة لهذه الحصائر التي تتميّز بخصوصيات، أبرزها الوقاية من الرطوبة والبرد، قبل أن تُساهم عوامل كثيرة في اضمحلالها، صُنعا وتجارة.

حماد أومحند، وهو "حصّار"، أي صانع الحصائر التقليدية، قال في تصريح لهسبريس: "في مناطق عديدة بماسة، كإمالالن، إدوميحي، أغبالو، تكمي الجديد، تلات أونكرف، كان غالبية السكان يحترفون صنع الحصائر التقليدية، ومن أشهر المعروفين بها، والذين انتقلوا إلى دار البقاء، با المدني وأعطار. وبعد ذلك، في بداية الثمانينيات، أُسست تعاونية لهذا الغرض، وتُشغل حينها عشرات الأشخاص، ويتم تسويق الحصير إلى كل المناطق المغربية. ومنذ بداية سنة 2000، بدأت الحرفة في الاندثار، بفعل الحصائر البلاستيكية والأفرشة المصنعة آليا، والرخيصة ثمنا".

وتابع الحرفي حماد أومحند حديثه لهسبريس: "كنا نُصدّر عشرات الآلاف من الأمتار من الحصائر إلى عدد من المدن المغربية، فمثلا يكون طلب الدار البيضاء 18 ألف متر، والرباط 10 آلاف متر، تطوان والعرائش وشفشاون وتزنيت وتارودانت وآسفي والصويرة والعيون وغيرها، نفس الشيء. ومع مجيء 'الميكا' والزرابي، انقرضت حرفة صنع الحصائر التقليدية، كما أن العادات تغيّرت في المجتمع المغربي، إذ لم يعد يُرضى بفرش هذه الحصائر".

"اليوم، وأمام هذا الاندثار في صناعة وتجارة الحصائر التقليدية، فنادرا ما نتوصل بطلبات الصنع، وتأتي خاصة من اليهود، مرة كل سنة تقريبا، ويقتنون منا نحو 9000 متر سنويا، ويؤدي ثمنها في حينه، فما عدا ذلك، فنبقى ننتظر مددا طويلة كي نُعيد الحياة إلى ورش الحرفة، الذي يعيش في موت كلينيكي، مما أسهم في نفور الشباب عن امتهان هذه الحرفة، التي لم تعُد تكفي حتى لأداء ثمن يوم عمل. ومن ثم، نطالب الجهات المعنية بإيلاء الأهمية الضرورية لهذا المنتوج وتثمينه واستغلاله، إلى جانب عديد المؤهلات التي تزخر بها ماسة، في السياحة وكل ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ عليها".

أما طريقة الصنع، فأورد المتحدّث أن إنتاج الحصير التقليدي يعتمد على نبتة السمار، الذي ينبت في واحة تاركا بجنبات واد ماسة، حيث يتم إخضاعه للنشر تحت أشعة الشمس لمدة 20 يوما حتى يجف، ثم يُجمع، وبعد ذلك، وقبل أن يتم استعماله في إنتاج الحصير، يخضع لعملية الوضع في الماء لمدة ساعتين تقريبا، كما يتم نسج الحصير باستعمال حبال رقيقة من جريد النخل "تِيزيكرت"، ولا تُستعمل في كل مراحل الصنع إلا المواد المحلية والمعدّات التقليدية".

"هذه الحرفة أُشبّهها بالموسيقى، لكنها صعبة، تُصيب المشتغل فيها بآلام الظهر، ومردودها ضعيف جدا؛ فالطلب محدود جدّا والثمن بخس والسلع غالية، واليد العاملة، على قلتها، تشتكي ضعف المردود المادي. قبل الثمانينيات، كانت الأمور جيدة، وكان الطلب وافرا؛ لكن مع بداية التسعينيات، بدأ الناس يفترشون الحصائر البلاستيكبية والزرابي، فتراجع إنتاج الحصائر التقليدية. وفي جانب آخر، كنت أُشغل أزيد من عشرين عاملا. أما اليوم فنكافح برفقة عامل واحد من أجل هذه الحرفة، والشباب يفضلون مهنا وحرفا أخرى، لأن إنتاج الحصير التقليدي غير ضامن للعيش".

ومن جهة أخرى، قال الحسين بسموم، فاعل جمعوي مهتم بالتراث، إن "صناعة الحصير التقليدية أو ما يسمى باختصار 'تحصّارت' مهنة تقليدية تعتمد في جل مراحلها على مواد أولية نباتية، وهذه المهنة عرفتها مناطق عديدة بالمغرب عموما. وقد اشتهرت منطقة أشتوكن، وماسة خاصة بهذه الحرفة التقليدية ولعقود طويلة، قبل أن تكون في طي الاندثار".

"يعتبر السمار أو "أزماي" بالأمازيغية أحد أساسيات الحرفة، وهو نبات ينتشر بكثرة في ضفاف الأنهار ومجاري المياه، ويتطلب إنباته الماء بكثرة، إذ ينقسم إلى صنفين: السمار الغليظ والذي يستعمل في صناعة الحصير، والرقيق يستعمل في صناعة بعض المستلزمات المنزلية التقليدية كأكنين والمكب وتسكيت والطبك وغير ذلك"، يورد بسموم الحسين.

وعن المواد الأخرى المستعملة في صنع الحصائر التقليدية، أضاف الفاعل الجمعوي ذاته أنه "بالإضافة إلى السمار، فهناك حبال تستعمل كذلك في صناعة الحصير، وهي رقيقة وتثبت في أطراف الحصيرة وعلى طولها، وتمر من ثقوب آلة خشبية تسمى 'تفكيكت'، وهي خشبة طويلة وعلى عرض الحصيرة، وتستعمل لدك السمار بعضه ببعض، وهذه الحبال فيها أنواع، والغالب فيها أن أصلها من جريد النخيل، فهناك حبال 'أزعاف'، والتي تصنع من الزعف بدكه وفتله، وهناك 'الفدام'، وهو مصطلح محلي، أحد مكونات النخلة ويشبه إلى حد ما الصو، وهناك حبال تصنع من السمار".

أما الأدوات الأساسية المعتمدة في عملية صنع الحصيرة التقليدية، "فهناك 'المنزاز'، وهو مصطلح محلي، ويضم جميع مكونات العملية، ويتكون من عرضتين خشبيتين في طرفيه مثبتتين بوتدين، وبنفس الشيء في الجانب الآخر، بالإضافة إلى 'تفكيكت'، وهي العصب في العملية، إذ تخترق 'المنزاز' عرضا وتحتوي على ثقوب، والتي بدورها تخترقها الحبال التي تثبت السمار ودورها هو دكه"، حسب الحسين بسموم.

في منطقة ماسة، على الأقل، والتي كان صيتها ذائعا في مجال إنتاج وصنع الحصائر التقليدية، فقد أسهم في ذلك عوامل عديدة؛ أبرزها وفرة المواد الأولية من مادة السمار ووجود النخيل بكثرة، كثرة المْعْلمين والممارسين للمهنة، والتي كانت تتوارث سابقا، كما أنها ظلت حرفة لم تؤثر عليها حتى أكبر النكبات سابقا من الحربين العالمية الأولى والثانية، إلا أنها مؤخرا أصبحت تشق طريق الزوال.

أسباب بروز كافة تمظهرات اندثار واختفاء هذا الموروث المحلي يُجملها الفاعل الجمعوي الحسين بسموم في "تقلص المواد الأولية بفعل الجفاف ونضوب الفرشة المائية في مختلف مناطق سوس، تعرض ضفاف الأنهار للاستغلال الفلاحي والتلوث أدى إلى اجتثاث مادة السمار، وكذا تقلص مساحة الوادي بفعل الجفاف وضعف التساقطات، إلى جانب موت أصحاب الاختصاص والصناع والمعلمين، وعدم توريث الحرفة للأبناء والأجيال المقبلة، دون إغفال هيمنة الحصير العصري البلاستيكي والموكيط، حيث ضيقا على هذه الحرفة، كما أن عدم إعطاء الأهمية اللازمة لها وإدراجها ضمن مخططات قطاعات الدولة المعنية، أسهم بشكل كبير في ذلك".

هي إذن أفرشة تقليدية، كانت ضرورية داخل البيوت والكتاتيب القرآنية والمساجد، وتمتاز بخصائص متنوعة، بالدفء بردا وشتاء، نظرا لسمكها وطبيعة موادها الأولية، وصيفا بالبرودة، إلى جانب متانتها واستدامتها الطويلة، دون إغفال مميزاتها الصحية. أما في الجانب الاقتصادي، فشكلت مورد عيش وشغل لعدد لا يستهان به من ساكنة تلك المناطق؛ لكن واقع الحرفة اليوم، وغياب أدنى اهتمام من طرف الجهات الوصية، أقبر الصنعة وجعلها في عداد الحرف التقليدية المهدّدة بالزوال، ما لم تتضافر الجهود لإحياء هذا الموروث الثقافي المحلي.