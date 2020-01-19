24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تطوير إسمنت صديق للبيئة يسمح للأبنية بالترميم الذاتي تلقائيا (5.00)

  2. ولاء الإخوان لأردوغان ضد مصالح الوطن (5.00)

  3. "زهر البتول".. سلسلة درامية تستحضر تاريخ المغرب في القرن 17 (5.00)

  4. 3 ملايين زائر يضعون مراكش في صدارة المدن الأكثر جذبا للسياح (5.00)

  5. رصيف الصحافة: القصر الملكي في أكادير يتحوّل إلى منتجع سياحي فخم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | عمالة تزنيت تقدِّم حصيلة التنمية البشرية في 2019

عمالة تزنيت تقدِّم حصيلة التنمية البشرية في 2019

عمالة تزنيت تقدِّم حصيلة التنمية البشرية في 2019
مصطفى البكار
الأحد 19 يناير 2020 - 18:23

بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تزنيت برسم سنة 2019، ما مجموعه 35 مشروعا بغلاف مالي قدره 29،43 مليون درهم.

وتتوزع هذه المشاريع، وفق تقرير صحافي صادر عن القسم الاجتماعي بعمالة تزنيت، توصلت به هسبريس، على برامج متعلقة بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل، والإدماج الاجتماعي للشباب، إضافة إلى النهوض بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، ودعم تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما ارتكزت المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم الفترة 2019-2013 على ضمان استدامة الاستثمارات وديمومة المشاريع، وخلق شروط المنظومة التدبيرية الفعالة، والرفع من احترافية النسيج الجمعوي عبر الاعتماد على شبكات جمعيات رائدة، إلى جانب تحقيق الالتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية ضمانا لفعالية الشركاء، وإعادة توجيه برامج المبادرة الوطنية صوب الاستثمار في الجوانب المادية للتنمية البشرية.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة عمل برامج المبادرة الوطنية بإقليم تزنيت بلغت في الفترة الممتدة بين 2005 و2019 ما مجموعه 1021 مشروعا، باعتماد مالي استثماري قدره 359،32 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بــ 261،78 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.