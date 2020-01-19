عمالة تزنيت تقدِّم حصيلة التنمية البشرية في 2019

مصطفى البكار

بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تزنيت برسم سنة 2019، ما مجموعه 35 مشروعا بغلاف مالي قدره 29،43 مليون درهم.

وتتوزع هذه المشاريع، وفق تقرير صحافي صادر عن القسم الاجتماعي بعمالة تزنيت، توصلت به هسبريس، على برامج متعلقة بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل، والإدماج الاجتماعي للشباب، إضافة إلى النهوض بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، ودعم تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما ارتكزت المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم الفترة 2019-2013 على ضمان استدامة الاستثمارات وديمومة المشاريع، وخلق شروط المنظومة التدبيرية الفعالة، والرفع من احترافية النسيج الجمعوي عبر الاعتماد على شبكات جمعيات رائدة، إلى جانب تحقيق الالتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية ضمانا لفعالية الشركاء، وإعادة توجيه برامج المبادرة الوطنية صوب الاستثمار في الجوانب المادية للتنمية البشرية.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة عمل برامج المبادرة الوطنية بإقليم تزنيت بلغت في الفترة الممتدة بين 2005 و2019 ما مجموعه 1021 مشروعا، باعتماد مالي استثماري قدره 359،32 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بــ 261،78 مليون درهم.