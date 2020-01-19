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كُتّاب وآراء
تحذيرات تطلب حماية شاطئ سيدي بلخير بالجديدة
طالب مواطنون من مدينة الجديدة بحماية المنطقة الساحلية للإقليم من خطر التلوث الذي يهددها، خصوصا شاطئ سيدي بلخير المتواجد فوق تراب جماعة اولاد غانم، الذي لا يبعد عن مركز الجماعة إلا ببضع مئات الأمتار.
وقالت مصادر محلية لجريدة هسبريس: "منذ مدة ليست بالقصيرة يتم تفريغ كميات مهمة من النفايات المجمعة من مركز الجماعة، بما تحتويه من مواد بلاستيكية وحتى كيميائية سامة، في المرج".
ويعتبر هذا الساحل عنصرا مهما بالنسبة للبيئة المحلية، حيث تتعدى أهميته المجالات التي يغطيها اجتماعيا واقتصاديا، لما يوفره من فضاءات للراحة والاستجمام والأنشطة المرتبطة بهما، حسب المصادر ذاتها.