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الرئيسية | جهات | تونسيون يحتجون على منعهم من السفر بمليلية

تونسيون يحتجون على منعهم من السفر بمليلية

تونسيون يحتجون على منعهم من السفر بمليلية
هسبريس من الناظور
الأحد 19 يناير 2020 - 07:19

اعتصمَ عددٌ من اللاجئين التّونسيين، السبت، في ساحة "بلاصا إسبانيا" وسط مليلية المحتلة احتجاجا على منعهم من مغادرة المدينة صوب إسبانيا.

وطالب المعتصمون السلطات المحلية بالمدينة الخاضعة للحكم الذّاتي بتمكينهم من الرحيل إلى أوروبا، وفق ما تنص عليه اتفاقيات حقوق اللاجئين بعد أن طال مكوثهم بمراكز الإيواء بمليلية.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية؛ فإن المدينة تحتضن أزيد من 750 لاجئا من مختلف الأعمار ينتظرون قرار السلطات للسماح لهم بالرحيل صوب إسبانيا، ومنها إلى البلدان الأوروبية الأخرى.

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