تيسّافيّون يطالبون بوقف الترامي على أراضي الجموع

هسبريس من الرباط

اشتكت ساكنة دوار أولاد احمد بجماعة تيساف، دائرة أوطاط الحاج إقليم بولمان، إلى عامل الإقليم "البيع والشراء في البقع الأرضية الجماعية بدون موجب حق"، وطلبت منه وقف الترامي على الملك الجماعي المسمى "فرش الحرمل"، وتخصيص ما تبقى من هذه الأرض لمرافق عمومية نافعة للساكنة وطرق تربط بينها.

كما دعت الساكنة العامل إلى التدخل لإرجاع "طريق العبد" إلى وضعها الأصلي وجعلها طريقا رئيسية إلى الإعدادية وباقي المرافق الأخرى، و"توسيع المقبرة من جهاتها الثلاث وتحويطها وتوحيد الدفن فيها لكافة ساكنة الدواوير"، مع تمكين دوار أولاد احمد من أرض جماعية "لحل مشكلة الضيق العمراني الذي يعيشه".

جاء ذلك في رسالة بعثت بها ساكنة دوار أولاد احمد إلى عامل الإقليم، مؤرخة في 23 دجنبر الماضي، نبهت فيها إلى الترامي على الأرض الجماعية "فرش الحرمل"، موردة أنه "يكفي أن يحصل شخص ما، كان ينتمي للقرية أم لا، على رخصة إدارية من السلطة المحلية فيصبح يتصرف في المساحة التي يريدها، وهكذا تم حرماننا نحن ذوي الحقوق باعتبارنا أبناء هذه القرية من الاستفادة القانونية من هذه الأرض".

وأشارت الرسالة إلى أن الأمر وصل ببعض المترامين على هذا الملك الجماعي إلى "قطع طريق قديمة جدا، تسمى طريق العبد، المحاذية للمقبرة والمتجهة نحو الإعدادية وإدارات أخرى، مما يحرم معه حقوق التلاميذ وهيأة التدريس في طريق آمن إلى البنايات التعليمية والمرتفقين إلى الإدارات الأخرى لقضاء مصالهم، ونحن ساكنة دوار أولاد احمد يحرمنا من طريق إلى المقبرة لدفن موتانا والترحم عليهم"، بتعبير الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها.

وفي اتصال بهسبريس، قال عبد القادر الحمداوي، ابن دوار أولاد احمد أحد الموقعين على الرسالة: "لقد وضعنا الرسالة لدى مصالح عمالة بولمان منذ أربعة أسابيع، ومن بين مضامينها طلب لقاء بالسيد العامل حول ما جاء فيها ومواضيع أخرى، وبالمناسبة نجدد تأكيدنا على ضرورة عقد هذا اللقاء الذي نرجو أن يكون قريبا".

وأضاف: "ندعو إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ما يقع بأراضي الجموع بقرية تيساف عموما، وفي فرش الحرمل على وجه الخصوص، مع إطلاع الساكنة على نتائجه واتخاذ الجزاءات القانونية".

وأكد الموقعون على الرسالة أنهم يتطلعون إلى "حماية مصلحة الساكنة في حقها في الاستفادة من أراضي الجموع وفي تنظيم عمرانها بما يحفظ للقرية رونقها وجمالها وخصوصيتها".