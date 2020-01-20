إملشيل .. الصحة في "يد الله" ومسالك الطريق على "كف عفريت"

محمد ايت حساين من تنغير

تتخبط ساكنة منطقة إملشيل بجماعاتها الخمس، منذ عقود من الزمن، في دوامة النسيان والتهميش، وتعيش حياة العزلة والفقر، نتيجة الإهمال التنموي الذي فرض عليها من طرف الحكومات المتعاقبة على المغرب والمجالس المحلية المنتخبة، حتى أصبحت تسمى من قبل أهلها "المقبرة" التي تؤوي الأموات والأحياء.

التهميش التنموي والعزلة والفقر ثالوث يلخص العنوان البارز لمعاناة ساكنة مناطق إملشيل بإقليم ميدلت، التي يبدو من خلال ما استقصته جريدة هسبريس الإلكترونية في جولاتها الاستطلاعية إلى المنطقة أن الحياة توقفت بها، في حين أن آلة التنمية لم تتحرك بعد أو شبه متوقفة.

لم يخف عدد من الشبان الذين حاورتهم هسبريس أن ساكنة المنطقة بجماعاتها الخمس دون استثناء تعيش بين أوجاع الحرمان والألم والعوز، مشددين على أن هذه المناطق بعيدة عن حسابات مراكز القرار وطنيا وجهويا ومحليا، لتقف عاجزة كل العجز أمام صخرة الفقر التي لا تنكسر.

إملشيل المنسية

بمجرد أن تطأ قدماك تراب جماعات دائرة إملشيل تستطيع قراءة أول فصول المعاناة وحالة اليأس والإحباط التي تعيشها الساكنة، بسبب الظروف الاجتماعية القاسية والمزرية التي مست جميع جوانب الحياة اليومية، والتي تجعلها عرضة لجميع أشكال الاستغلال، خصوصا الأطفال منها.

جمال مادوش من ساكنة إملشيل، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "يوميات الساكنة يطبعها الحرمان والفقر والقسوة والتهميش"، لافتا إلى أن "الزائر إلى هذه المناطق يلمح من الوهلة الأولى الوضعية المزرية والحالة الصعبة التي يعيشها السكان"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث نفسه أن "منطقة إملشيل ونواحيها تبدو كأنها لازالت في العصر الحجري، فأينما وليت وجهك تصادفك مظاهر التخلف والفقر المدقع، كأن هذه المنطقة ممسوحة من خريطة التنمية والعيش الكريم"، مشيرا إلى أن "الساكنة هنا تسيطر عليها البداوة، وتتجرع مرارة البؤس والحرمان وقسوة التخلف والجهل، والفقر والحاجة، لتفرض العزلة الخانقة والتهميش سيطرتهما على هؤلاء البسطاء الذين حرموا من أبسط ضروريات العيش الكريم"، وفق تعبيره.

وتعليقا على التهميش التنموي والفقر المدقع اللذين تتخبط فيهما منطقة إملشيل منذ عقود، قالت فاطمة توحدوت، من ساكنة جماعة بوزمو دائرة إملشيل: "المواطنون القاطنون بهذه المنطقة، التي لا تليق حتى لعيش الحيوانات، فقدوا الأمل في غد أفضل ومستقبل يضمن لهم ولأطفالهم الكرامة والعزة، بدءا من انعدام أبسط ضروريات العيش الكريم، وصولا إلى صور التخلف واللامبالاة التي طغت على حياتهم المعدمة التي لا ترقى حتى إلى مستوى الفقر والعوز".

وأضافت المتحدثة ذاتها، ضمن تصريحها لهسبريس، أن "المواطن التعيس بهذه المناطق الهامشية ينتظر ساعة الفرج وتغيير حالة التهميش وسياسة اللامبالاة التي رمت بكل تداعياتها على دائرة إملشيل، والتي أثرت سلبا على مستقبل شبابها وكسرت طموح متمدرسيها، ليجدوا أنفسهم وسط دائرة التخلف والإهمال"، وفق تعبيرها.

الصحة في يد الله

يعاني قطاع الصحة بدائرة إملشيل ما بين الإهمال وضعف الإمكانيات منذ سنوات طويلة؛ وإن كانت هذه المعاناة تتفاقم بالقرى النائية بالدائرة نفسها، حيث تتوزع الخدمات الصحية ما بين قاعة للعلاج بدون ممرض، ومستوصف بدون خدمات إسعاف للحالات الحرجة، ومراكز صحية أصبحت مهجورة تسكنها الأشباح والحيوانات الضالة، وفق إفادة عدد من الجمعويين بإملشيل.

حمو أوحدو، من سكان المنطقة، قال في تصريح لهسبريس إن "المنطقة لا تعاني فقط من التهميش التنموي أو الاقتصادي، بل تعاني من مشاكل عديدة في ما يخص القطاع الصحي الذي لا يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة المحلية التي تطالب دائما بتوفير أطباء اختصاصيين وممرضين لتقديم العلاجات لهذه الساكنة التي تعاني مرارة بعد المسافة إلى مستشفى ميدلت أو مستشفى الرشيدية"، وفق تعبيره.

وأضاف أوحدو أن المنطقة تعاني من مشاكل عدة، خصوصا على مستوى قطاع الصحة، لافتا أن "هذا الموضوع يجب إيلاؤه الأهمية التي يستحقها من أجل تكافؤ الفرص في التطبيب مع باقي مناطق المغرب"، مختتما بقوله: "الصحة في يد الله، والمسؤولون غير مبالين بما يقع في هذا القطاع بالإقليم".

من جهتها قالت فاطمة، التي صادفتها هسبريس في طريقها إلى إملشيل، إن "أكبر مشكلة تعانيها النساء، خصوصا الحوامل منهن، هو ضعف الخدمات الطبية وغياب التجهيزات الطبية الضرورية بالمراكز الصحية بدائرة إملشيل"، مشيرة إلى أن "المبادرات التي تقوم بها الجهات المسؤولة في هذا الصدد هي فقط من أجل تكميم الأفواه لا غير"، وفق تعبيرها.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن "الحل الوحيد الذي يمكنه إنهاء معاناة الساكنة مع القطاع الصحي هو بناء مستشفى محلي وتجهيزه بجميع التجهيزات الطبية وتوفير أطباء أكفاء وبضمير مهني"، داعية في الوقت نفسه السلطات المحلية إلى "ضرورة العمل على إيصال رسائل الساكنة إلى أصحاب القرار مركزيا كما هي بدون زيارة ولا نقصان"، بتعبيرها.

الطريق حلم

بوجوه مبتسمة وبأياد ممدودة وترحيب بدوي أصيل، داخل بيوت متواضعة وأثاث لا يتعدى سجادة وبضع وسائد، وكومة من الحطب على مدخل المنزل، تستقبلك أغلب الأسر بدائرة إملشيل، التي تعيش حياة بدائية قاسية.

وكشفت الزيارة التي قامت بها هسبريس إلى المنطقة مدى صعوبة الحياة بها والمعاناة التي تكابدها ساكنتها يوميا، إذ لازالت تعتمد على المقومات البدائية من أجل البقاء، وتبدأ معاناتها مع غياب مسالك طرقية معبدة، تنهار كل مرة بسبب التقلبات المناخية التي تتميز بها المنطقة في فصل الشتاء، وهو ما يحول دون قضاء المواطنين حاجياتهم الإدارية والمعيشية .

المسالك الطرقية المؤدية من مركز إملشيل إلى الجماعات المجاورة ودواويرها تتحول كل فصل شتاء إلى برك مائية وتمتلئ بالأوحال، فلا يستطيع حتى الراجلون والدواب السير عليها. وفي هذا السياق، أكدت سيدة فضلت عدم ذكر هويتها، في حديث مع هسبريس، أن الثلوج والسيول تعزل المنطقة كل فصل شتاء عن مركز إملشيل وبوزمو وأوتربات والجماعات الأخرى، مطالبة المسؤولين بضرورة إنجاز الطرق والمسالك لتسهيل عملية التنقل بين الدواوير والمركز.

من جهته أكد أحمد المدن، وهو من سكان المنطقة، في تصريح للجريدة، أن "الساكنة في حالة انقطاع المسالك الحالية تضطر لقطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام للوصول إلى مركز إملشيل لإنجاز وثائق إدارية بسيطة أو من أجل التبضع، في حين تجد حال المركز أكثرا سوءا من حال الجماعات المجاورة"، وفق تعبيره.

وأجمع عدد من المواطنين بدائرة إملشيل على أن تعبيد المحاور الطرقية أصبح أمرا ملحا وضروريا ولا يمكنه الانتظار أكثر، مشيرين إلى أن الدولة يجب أن تمتع السكان بجميع ضروريات الحياة وإلا فإنهم سيضطرون إلى "الهجرة الجماعية نحو إحدى المدن الكبرى وتشييد "البراريك" مثل المهاجرين الأفارقة"، وفق تعبيرهم.

ومن أجل استقاء تعليق مسؤولين بمنطقة إملشيل، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع رؤساء الجماعات الخمس، إلا أنهم لم يردوا على الاتصالات الهاتفية، وبعضهم توصلوا برسائل نصية دون رد، فيما بعض مسؤولي السلطة المحلية تحفظوا عن الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، لكونه يهم المجالس المنتخبة، حسب تعبيرهم.