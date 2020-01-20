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كُتّاب وآراء
"أيام الوردة" تتوج دينامية الشبيبة الاتحادية بتطوان
تحت شعار "تحديث الممارسة السياسية عامل أساسي في الانفتاح على الشباب"، افتتحت الشبيبة الاتحادية بتطوان، الأحد، تحت إشراف مكتبها الإقليمي، فعاليات "أيام الوردة الثقافية والرياضية"، بمناسبة تخليدها الذكرى الستين لتأسيس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقال فادي الوكيلي، الكاتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية، في تصريح لهسبريس، إن "أيام الوردة الثقافية والرياضية هي أيام تجمع بين التأطير والتكوين والرياضة والفن، وعيا منا بضرورة التماشي مع عقلية الشباب في الوضعية السياسية الراهنة التي تتسم بعزوفهم عن الممارسة السياسية"، مشيرا إلى أن "تنظيم أيام الوردة يأتي في سياق الدينامية غير المسبوقة للشبيبة الاتحادية بتطوان، وهو ما تعكسه الأنشطة المتنوعة التي تنظمها، والملامسة لكل قضايا تطوان وساكنتها".
وأوضح المسؤول الإقليمي للشبيبة الاتحادية بتطوان أن "برنامج أيام الوردة الثقافية والرياضية ساهمت في إعداده جميع القطاعات الموازية للشبيبة الاتحادية، ويشمل أمسية توجيهية لفائدة القطاع التلاميذي، من تأطير لطيفة شهاب، إطار التوجيه بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وعرضا حول الحريات الفردية من إعداد قطاع الفتاة، تقدمه سعاد الرغيوي، المحامية بهيئة تطوان".
وزاد المتحدث ذاته: "وتشهد أيام الوردة استضافة مهدي مزواري، عضو المكتب السياسي، الذي يسهم بعرض حول الاتحاد الاشتراكي والنموذج التنموي، أي موضوع الساعة، بعد تعيين الملك محمد السادس للّجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي؛ إلى جانب تنظيم دوري محمد كرينة لكرة القدم، وعرض مسرحية بعنوان 'تطوان تنتحر'. وستختتم فعاليات هذه الأيام الثقافية والرياضية بأمسية فنية تقليدية".