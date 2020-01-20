خدمات صحية تصل الفئات الهشة بآيت واد ريم

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

استفاد أزيد من 500 شخص، من مختلف الفئات العمرية، من خدمات حملة طبية متعددة التخصصات بجماعة آيت واد ريم الواقعة في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها.

هذه العملية التطوعية، التي تعد الثانية من نوعها بالجماعة ذاتها، والتي نظمت بشراكة مع المجلس الجماعي لآيت واد ريم، وجمعية المتطوعين الصحيين الجماعاتيين بدائرة آيت باها، وجمعية حسنة للمبادرات الصحية والاجتماعية، وجمعية بهجة، وبتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة باشتوكة آيت باها، عرفت تقديم كشوفات وفحوصات طبية متخصصة لفائدة شريحة واسعة من سكان هذه المنطقة القروية، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة.

وفي تصريح لهسبريس، أوضح لحسن بولملف، رئيس جماعة آيت واد ريم، أن هذه الحملة الطبية استفاد منها أزيد من 500 شخص، مشيرا إلى أنها لقيت إقبالا منقطع النظير من لدن النساء، خصوصا المسنات، وأطفالهن. وأضاف أن "هذه الحملة الطبية تجندت لها أطقم من مختلف التخصصات مثل داء السكري، الغدد، الضغط الدموي، قياس البصر، أمراض القدم، الترويض الطبي، أمراض الجلد، الأمراض التناسلية، النساء والتوليد، القلب، والطب العام، إلى جانب شاحنة مجهزة بالسكانير للكشف عن سرطان الثدي".

وتابع بولملف قائلا: "أتوجه بشكري العميق إلى عامل الإقليم على الدعم المعنوي المتواصل الذي ما فتئ يقدمه لهذه الجماعة، بالإضافة إلى السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي بآيت باها، وكافة الأطقم الطبية والتمريضية، وكذا المتطوعين والمساهمين من شباب المنطقة عامة وآيت واد ريم خاصة، وفعاليات المجتمع المدني، ولكل من ساهم من بعيد أو قريب في هذا العمل الإنساني النبيل".