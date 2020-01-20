"ذاكرة النضال" توحد شبيبتي "الاتحاد والاستقلال"

جمال سماحي من تطوان

احتضن فضاء دار الصنائع بتطوان، مساء الأحد، ندوة وطنية نظمت بشكل مشترك بين المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، والمكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، حول موضوع "ذاكرة النضال الديموقراطي المشترك".

وقال أنس اليملاحي، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، في تصريح لهسبريس، إن "هذه الندوة الوطنية تندرج في إطار برنامج نضالي مشترك بين المنظمتين، مضمونه التنسيق حول مجموعة من المستويات، منها الديبلوماسية الحزبية، والتكوين..."، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "تأتي في أفق بلورة مواقف موحدة تجاه القضايا المطروحة على المنظمتين".

وفي سياق متصل، اعتبر عثمان الطرمونية، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، في كلمة له بالمناسبة، أن واقع اليوم "بحاجة إلى الفعل المشترك بين الشبيبتين من أجل إنقاذ البلاد من التوجه المناهض للديموقراطية والمعادي للجماهير الشعبية، ومن أجل بلورة تصور مشترك إزاء القضايا التي تهم الشباب المغربي في مختلف المجالات".

وأكد الطرمونية أن "تأسيس الكتلة الديموقراطية في ماي 1992، والكتلة الوطنية في يوليوز 1997، مرورا بملتمس الرقابة، والمذكرة المشتركة للإصلاحات السياسية والدستورية، وغيرها من المبادرات المشتركة بين الحزبين، تجعل لقاء اليوم حلقة أساسية في هذه السيرورة التاريخية".