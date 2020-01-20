تلاميذ سيدي قاسم يحلون بمتحف محمد السادس

هسبريس من الرباط

نظمت عمالة سيدي قاسم، بمبادرة من عامل الإقليم الحبيب ندير، وتنسيق مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، رحلة لفائدة الأطفال من مدينة سيدي قاسم إلى متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط.

وأشار المنظمون إلى أن "الرحلة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة للنهوض بالطفولة المبكرة وتعزيز الانفتاح لدى الأطفال والشباب".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذه الرحلة، التي لقيت استحسانا من طرف أولياء التلاميذ، مكنت المستفيدين من التعرف عن قرب على أهم المنشآت الثقافية التي تزخر بها عاصمة المملكة، وعلى التراث الوطني وما يحمله من غنى وتنوع".

وتضمنت الرحلة فقرات للترفيه قام بتنشيطها فريق من جمعيات المجتمع المدني بالإقليم.