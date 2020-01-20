مشاريع تعزّز البنية التحتية الطرقية بسيدي قاسم‎

هسبريس من الرباط

أشرف عامل إقليم سيدي قاسم على إعطاء انطلاقة أربعة مشاريع طرقية مهيكلة، بطول 61 كلم، وكلفة إجمالية تناهز 73 مليون درهم.

وأفاد بلاغ توصلت به الجريدة أن "هذه المشاريع تدخل في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس إقليم سيدي قاسم، والتي تقوم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بسيدي قاسم بتتبع أشغال إنجازها".

وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بـ"تقوية الطريق الإقليمية 4232 الرابطة بين الخنيشات ومدينة جرف الملحة، على طول 17 كلم بغلاف مالي قدره 34 مليون درهم"، و"إصلاح الطريق الإقليمية رقم 4534 على طول 21 كلم بغلاف مالي قدره 17 مليون درهم بجماعتي الحوافات ودار العسلوجي".

وجاء في البلاغ ذاته أنه "سيتم إصلاح الطريق المذكورة بمعالجة القارعة القديمة بالإسمنت الطرقي. وتعد هذه التقنية جديدة ببلادنا، كما أنها تعتبر غير مكلفة، بالإضافة إلى محافظتها على البيئة، حيث تقلص من استعمال وسائل النقل (الشاحنات الكبيرة) وكذلك لا تتطلب أي مواد لبناء الطرق، المواد التي تعتبر نادرة بالإقليم".

كما يتعلق الأمر أيضا، وفق البلاغ ذاته، بـ"توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 4538 بجماعتي الرميلة ودار العسلوجي الرابطة بين هذه الأخيرة وبلدية دار الكداري، على طول 13 كلم بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم"، و"تقوية الطريق الإقليمية 4559 بجماعة سلفات الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 13 وزكوطة، على طول 10 كيلومترات بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم".

وأوضح البلاغ ذاته أن "هذه المشاريع تهدف إلى تحسين مستوى السلامة الطرقية، وتمكين الساكنة من التنقل في ظروف جيدة، وكذا المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة".