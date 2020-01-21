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الرئيسية | جهات | انتخاب الفحيلي على رأس "التجار الأحرار" بمراكش

انتخاب الفحيلي على رأس "التجار الأحرار" بمراكش

انتخاب الفحيلي على رأس "التجار الأحرار" بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 05:06

أشرف أحمد صوح، رئيس المكتب الوطني لمنظمة التجار الأحرار، على أشغال الجمع العام التأسيسي لانتخاب المكتب الجهوي لمنظمة التجار الأحرار بجهة مراكش أسفي.

وخلال هذا الجمع، الذي انعقد بالمقر الجهوي لـ RNI في مراكش، انتخب المنتدبون لتمثيل أقاليم الجهة المحجوب الفحيلي رئيسا لهذه الهيئة القطاعية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أوضح صوح أن "فئة التجار فاعل اقتصادي واجتماعي لأنها تلعب دورا مهما في المنظومة الاقتصادية الوطنية".

وتابع قائلا: "تمثل هذه الفئة أزيد من مليون ونصف تاجر، بمجموع 800 ألف نقطة بيع"، مشيرا إلى أن هذا القطاع "يعتبر أول قطاع يشغل بالمغرب، ويشكل 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام".

وأضاف "حان الأوان للعناية بهذه الفئة والدفاع عن مطالبها الاجتماعية، المتمثلة في توفير التغطية الاجتماعية والصحية"، مشيرا إلى أن هذا القطاع "يواجه جملة من التحديات تستوجب تضافر الجهود ومواكبة التاجر".

وتطرق رئيس المكتب الوطني لمنظمة التجار الأحرار إلى بعض الممارسات غير الشريفة التي تهدد "مول الحانوت"، بدعوى الاستثمار بسياسة إغراق السوق والتمركز في الأزقة والأحياء، مما "يستوجب سن قوانين خاصة بالمساحات التجارية لحماية التجارة الداخلية الوطنية"، حسب تعبيره.

وأكد صوح على "ضرورة المشاركة السياسية للتجار في المحطات الانتخابية لاختيار نخب ذات حس اقتصادي بإمكانها إيجاد الحلول الملائمة بأفق استشرافي يلامس الواقع ويحقق النموذج التنموي المطلوب".

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