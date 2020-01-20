24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:28
|13:43
|16:26
|18:50
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "أيام الوردة" تتوج دينامية الشبيبة الاتحادية بتطوان
- إصابة زياش تنغص فرحة أياكس أمستردام بالفوز
- قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة
- الموسوي يترأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
- أنصار باناثنايكوس يكافئون المغربي أنور التهامي
قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة (5.00)
- لقاء "100 يوم 100 مدينة" يحط الرحال بأكادير - (51)
- "مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية - (49)
- "أساتذة التعاقد" يحتجون مجددا للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية - (49)
- "البودشيشية" تحيِي ذكرى الشيخ حمزة وتبرز دور التصوّف في التنمية - (42)
- "جنايات الدار البيضاء" تدين عصابة بزعامة رجل سلطة بأحكام مشددة - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين :
- افران : 29 ملمترا - مكناس : 18 ملمترا - الجديدة وفاس : 17 ملمترا - الدار البيضاء- أنفا: 16 ملمترا - بنسليمان: 15 ملمترا - تازة: 14 ملمترا - الرباط: 13 ملمترا - الناضور والحسيمة و بني ملال : 11 ملمترا.
- سطات :9 ملمترات - المحمدية: 8 ملمترات - مراكش: 7 ملمترات - طنجة: 6 ملمترات - النواصر وآسفي وخريبكة: 5 ملمترات - سيدي سليمان: 4 ملمترات - شفشاون: 3 ملمترات - وجدة وميدلت والقنيطرة : ملمترات - بوعرفة وتطوان والصويرة: ملمتر واحد - العرائش و طانطان وسيدي افني: أقل من ملمتر.