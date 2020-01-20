هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين :

- افران : 29 ملمترا - مكناس : 18 ملمترا - الجديدة وفاس : 17 ملمترا - الدار البيضاء- أنفا: 16 ملمترا - بنسليمان: 15 ملمترا - تازة: 14 ملمترا - الرباط: 13 ملمترا - الناضور والحسيمة و بني ملال : 11 ملمترا.

- سطات :9 ملمترات - المحمدية: 8 ملمترات - مراكش: 7 ملمترات - طنجة: 6 ملمترات - النواصر وآسفي وخريبكة: 5 ملمترات - سيدي سليمان: 4 ملمترات - شفشاون: 3 ملمترات - وجدة وميدلت والقنيطرة : ملمترات - بوعرفة وتطوان والصويرة: ملمتر واحد - العرائش و طانطان وسيدي افني: أقل من ملمتر.