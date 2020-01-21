24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:28
|13:44
|16:27
|18:51
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "أيام الوردة" تتوج دينامية الشبيبة الاتحادية بتطوان
- خدمات صحية تصل الفئات الهشة بآيت واد ريم
- نصائح ذهبية لحظر عمليات التتبع على الهواتف الذكية
- مسرحيون يتهمون وزارة الثقافة بـ"توزيع الفقر" وضرب "أب الفنون"
- "ذاكرة النضال" توحد شبيبتي "الاتحاد والاستقلال"
اختلالات بالملايير في مديرية الأدوية تُحاصر وزير الصحة بالبرلمان (5.00)
- "جمهوريو الريف" يحرقون العلم وصور الملك .. مغاربة: فعل مشين - (183)
- "جنايات الدار البيضاء" تدين عصابة بزعامة رجل سلطة بأحكام مشددة - (68)
- عندما واجهَ الحسن الثاني الاحتجاجات في الشمال بالدّبابات والاعتقالات - (57)
- موظف بالبرلمان يعتدي على عجوز ويحوّل حياة أسرة إلى جحيم - (57)
- البوليساريو تراسل المفوضية الإفريقية لوقف افتتاح قنصليات بالصحراء - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي والسهول الداخلية.
وستبقى الأجواء غائمة في أغلب الأوقات بسحب محملة بأمطار ضعيفة ومتفرقة أحيانا فوق بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة طنجة ومرتفعات الأطلس.
كما ستكون السماء غائمة جزئيا حيث ستنزل بعض القطرات المطرية المتفرقة وذلك بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا فوق المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.
وستتساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. أما بباقي جهات البلاد، فالسماء ستبقى قليلة السحب إلى غائمة جزئيا على العموم. هذا فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.
وستهب رياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من القطاع الغربي أو من الشمال أحيانا بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الجنوبي أو من الغرب أحيانا إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 06- و00 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 00 و07 درجات بباقي المناطق الشرقية، والسايس، والمناطق الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 07 و14 درجة بمنطقة سوس، والأقليم الجنوبية، و الواجهة المتوسطية وجوار السواحل.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والساحل المتوسطي، وشمال ووسط البلاد، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 15 و21 درجة بمنطقة سوس، والجنوب-الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل، وما بين 21 و27 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق الساحلية.