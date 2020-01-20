عواصف ثلجية تحاصر دواوير قروية بجبال الأطلس المتوسط والكبير

هسبريس - مصطفى شاكري

عمّقت التساقطات الثلجية الأخيرة عزلة الدواوير القروية في جبال الأطلس المتوسط والكبير، بحيث استيقظت الساكنة، صباح اليوم، على وقع عواصف ثلجية قطعت العديد من الطرق الحيوية، الأمر الذي خلق استنفارا لدى الجماعات القروية التي تحاول احتواء الوضع.

وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مُجمل الدواوير في جبال أزيلال تعرف تساقطات ثلجية كثيفة منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، دفعت الأسر إلى اقتناء ما يلزمها من حطب التدفئة تفادياً لاستمرار سوء أحوال الطقس في القادم من أيام.

كما انقطعت بعض المحاور الطرقية على صعيد جهة درعة تافيلالت ليلة أمس الأحد، على رأسها الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، تحديدا منعرجات "تيزي ن تيشكا"، فضلا عن توقف حركة السير في بعض المحاور الطرقية الأخرى على مستوى أقاليم ميدلت ومكناس وأزيلال والرشيدية وتنغير.

محمد حبابو، ناشط حقوقي في منطقة إملشيل، قال إن "الدواوير القروية بإقليم ميدلت لم تتضرر كثيرا من التساقطات الثلجية التي لم تتعد عشرين سنتمترا"، مضيفا أن "المعاناة الكبرى توجد في المدارس الجماعاتية، حيث يضطر التلاميذ إلى توظيف الدواب في تنقلاتهم".

بدوره، أورد عمر أوزياد، فاعل جمعوي في إقليم أزيلال، أن "الأطر التعليمية في الدواوير القروية تعاني الأمرين في هذه الظرفية بالذات؛ فالثلوج كثيفة والعزلة شديدة، لاسيما في ظل الساعة الإضافية التي فاقمت معاناة الأساتذة الذين يجدون صعوبات يومية كثيرة، أبرزها المدارس المخرّبة التي تفتقد لأجهزة التدفئة".

وأوضح المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التساقطات الثلجية في إقليم أزيلال بدأت في حدود السابعة صباحاً من الاثنين"، مضيفا: "نحتاج إلى بعض الوقت لجمع حصيلة عزلة مختلف دواوير المنطقة مع ارتفاع سمك الثلوج بالجبال"، معتبرا أنه "لحسن الحظ، تزامنت هذه التساقطات مع العطلة المدرسية".

يُشار إلى أن عشرات الدواوير بالجنوب الشرقي شهدت تساقطات ثلجية كثيفة خلال الساعات الماضية، من بينها "تونفيت" و"أنفكو" و"تلمي إمضغاس" و"آيت عتو وموسى" و"صاغرو" و"زايدة"، ما جعل حركة السير متوقفة تماما، لتعيش بذلك عزلة نسبية إلى حين إزالة الثلوج.

وتتخوّف الأسر من مغبّة تحوّل الوضع السيئ إلى أسوأ، لاسيما في ظل تزايد سُمك الثلوج مع توالي الساعات، ما أجبرها على ملازمة منازلها.

وتواصل السلطات المحلية عملية إزالة الثلوج من المحاور الطرقية المقطوعة لفتحها في وجه حركة السير، وتناشد السائقين التحلي بالصبر والسير في قوافل لضمان سلامة الجميع.