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الرئيسية | جهات | عواصف ثلجية تحاصر دواوير قروية بجبال الأطلس المتوسط والكبير

عواصف ثلجية تحاصر دواوير قروية بجبال الأطلس المتوسط والكبير

عواصف ثلجية تحاصر دواوير قروية بجبال الأطلس المتوسط والكبير
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 20 يناير 2020 - 15:00

عمّقت التساقطات الثلجية الأخيرة عزلة الدواوير القروية في جبال الأطلس المتوسط والكبير، بحيث استيقظت الساكنة، صباح اليوم، على وقع عواصف ثلجية قطعت العديد من الطرق الحيوية، الأمر الذي خلق استنفارا لدى الجماعات القروية التي تحاول احتواء الوضع.

وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مُجمل الدواوير في جبال أزيلال تعرف تساقطات ثلجية كثيفة منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، دفعت الأسر إلى اقتناء ما يلزمها من حطب التدفئة تفادياً لاستمرار سوء أحوال الطقس في القادم من أيام.

كما انقطعت بعض المحاور الطرقية على صعيد جهة درعة تافيلالت ليلة أمس الأحد، على رأسها الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، تحديدا منعرجات "تيزي ن تيشكا"، فضلا عن توقف حركة السير في بعض المحاور الطرقية الأخرى على مستوى أقاليم ميدلت ومكناس وأزيلال والرشيدية وتنغير.

محمد حبابو، ناشط حقوقي في منطقة إملشيل، قال إن "الدواوير القروية بإقليم ميدلت لم تتضرر كثيرا من التساقطات الثلجية التي لم تتعد عشرين سنتمترا"، مضيفا أن "المعاناة الكبرى توجد في المدارس الجماعاتية، حيث يضطر التلاميذ إلى توظيف الدواب في تنقلاتهم".

بدوره، أورد عمر أوزياد، فاعل جمعوي في إقليم أزيلال، أن "الأطر التعليمية في الدواوير القروية تعاني الأمرين في هذه الظرفية بالذات؛ فالثلوج كثيفة والعزلة شديدة، لاسيما في ظل الساعة الإضافية التي فاقمت معاناة الأساتذة الذين يجدون صعوبات يومية كثيرة، أبرزها المدارس المخرّبة التي تفتقد لأجهزة التدفئة".

وأوضح المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التساقطات الثلجية في إقليم أزيلال بدأت في حدود السابعة صباحاً من الاثنين"، مضيفا: "نحتاج إلى بعض الوقت لجمع حصيلة عزلة مختلف دواوير المنطقة مع ارتفاع سمك الثلوج بالجبال"، معتبرا أنه "لحسن الحظ، تزامنت هذه التساقطات مع العطلة المدرسية".

يُشار إلى أن عشرات الدواوير بالجنوب الشرقي شهدت تساقطات ثلجية كثيفة خلال الساعات الماضية، من بينها "تونفيت" و"أنفكو" و"تلمي إمضغاس" و"آيت عتو وموسى" و"صاغرو" و"زايدة"، ما جعل حركة السير متوقفة تماما، لتعيش بذلك عزلة نسبية إلى حين إزالة الثلوج.

وتتخوّف الأسر من مغبّة تحوّل الوضع السيئ إلى أسوأ، لاسيما في ظل تزايد سُمك الثلوج مع توالي الساعات، ما أجبرها على ملازمة منازلها.

وتواصل السلطات المحلية عملية إزالة الثلوج من المحاور الطرقية المقطوعة لفتحها في وجه حركة السير، وتناشد السائقين التحلي بالصبر والسير في قوافل لضمان سلامة الجميع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الطنز البنفسجي الاثنين 20 يناير 2020 - 15:08
اولا الحمد لله على هاد الخير جا فوقتو.
ثانيا.. شحااااال من عام ونفس الوضع كيتكرر مع تعاقب المسؤولين والحكومات..
الحاصول. الانسان المغربي ماشي اولوية عند المسؤول المغربي.
عقلتو على قرية أنفكو ؟ هادي شي سبع سنين دارت بوووم .. حصار مناخي ديال بصح.. فهاداك الوقت دارو قنطرة فكازا من كورنيش عين الدياب لضريح سيدي عبد الرحمان فوق البحر.. والجميع عارف انه مجرد مكان للشعوذة والاغتصاب والجهل والشرك بالله..
حلل وناقش وتصطى..
اه اسيدي عارفينكم باغيين الشعب يبقى مبنج.. ولكن راه داك الشي معيق وبااااااسل.
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28
2 - Mohamed الاثنين 20 يناير 2020 - 15:23
ما نريد أن نعرفه ويعرفه الجميع هو : هل هده هي المرة الأولى أو السنة الاولى التي تعرف فيهما هده المناطق التساقطات الثلجية ؟ فسكان الاطلس المتوسط على الخصوص لا يفرحون الا يتساقط الثلوج لأن الموسم الفلاحي لا يكون جيدا بدونها.
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24
3 - Hagen الاثنين 20 يناير 2020 - 15:26
للأسف المناطق الجبلية في المغرب لا زالت من ناحية البنية التحتية تنتمي إلى القرون الوسطى، و العجيب ان بعض الرؤوس عوض ان تطالب ببنية تحتية و عيش كريم لهؤلاء تراهم يطالبون بحقوق عرقية وهمية.
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10
4 - عبد القادر جرسيف الاثنين 20 يناير 2020 - 15:32
الحمدلله على كل حال ، غير انه يجب استنفار السلطات المحلية الاستجابة إغاثة المواطنين وجعل طائرات الهليكوبتر العسكرية والدركية في حالة تاهب لكل طاريء لاقدر الله.
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4
5 - From Scandinavia الاثنين 20 يناير 2020 - 15:38
إلى صاحب التعليق الأول (الطنز البنفسجي).
حياك الله و بياك وجعل الجنة مثواك.....تعليق في المستوى...
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6
6 - عزالدين لعيون الاثنين 20 يناير 2020 - 15:48
تساقط الثلوج شيء جميل ولكن يجب إنجاز البنية التحتية وطرق والحرص على وصول المواد الغذائية والطبية لسكان بدل تركهم يواجهون مصيرهم وحدهم .وعندما تصلهم مساعدات بصيطة يتم تشهير بهم لانه تلك لاعانات من حقهم
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4
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