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الرئيسية | جهات | مدرسةٌ بالناظور تدشن الاشتغال بـ"السبورة التفاعلية"

مدرسةٌ بالناظور تدشن الاشتغال بـ"السبورة التفاعلية"

مدرسةٌ بالناظور تدشن الاشتغال بـ"السبورة التفاعلية"
عبد الكريم هرواش من الناظور
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 11:23

لأوّل مرّة على مستوى إقليم الناظور، دشّنت مدرسة لحويسية الابتدائية بجماعة بني وكيل عهد الاشتغال بالسبورة الإلكترونية التفاعلية بعد الاستفادة منها على شكل هبة من المديرية الإقليمية عرفانا بالمردودية العالية والمجهودات المبذولة من لدن الأطر التربوية بالمؤسّسة ذاتها.

وحلّت بالمدرسة لجنة خاصّة على رأسها مديرة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، التي أشرفت على منح المدرسة في شخص مديرها سبورة إلكترونية تفاعلية، إضافة إلى شواهد تقديرية للأطر التربوية بعد حصيلة تعليمية جيدة وانخراطها الإيجابي في الحياة المدرسية عامة في الدورة الأولى من الموسم الدراسي الجاري.

وقال رفيف خالدي، مدير مدرسة لحويسية الابتدائية، إن "هذه الهدية تأتي كعربون اعتراف من المديرية الإقليمية بالمردودية والكفاءة المهنية والإشعاع التربوي الذي أبانَت عنه الأطر التربوية المشتغلة في المؤسسة".

وأردف المتحدث، في تصريح لجريدة هيسبريس، أن "مؤسسة لحويسية ستصبح، بهذه الالتفاتة الطيبة، أول مؤسسة تشتغل بهذه التقنية على صعيد الإقليم؛ وهذا الحدث يشكل مفخرةً لنا جميعا وللأسرة التربوية التي لا تني تبذل مجهودها في سبيل الرقيّ بالمنظومة التّعليمية لما فيه خدمة للصالح العام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بوجيدي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 11:37
هي مجرد وسيلة تعليمية لا تستحق أن تكون تتويجا لمجهودات مؤسسة تعليمية بكاملها، مجرد وسيلة لنقل المعرفة والخربشة فوقها، فالوسائل تبقى وسائل كالسيارة وسيلة نقل والبيت للسكن وهكذا...أما أن تقوم القيامة لسبب ربما يبدو لدي تافها فهذا مشكل حقيقي...اهتموا بالفكر والتربية والابداع...اهتموا بمعالحة تعثرات التلاميذ ومصاحبتهم ومواكبتهم رجاء...اهتموا بدغم المربين والمعلمين...صورة جماعية ربنا لنجوم التلاميذ أو نجوم التربية أو صناع حياة مدرسية...
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