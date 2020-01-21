دورة تكوينية في تربية وإنتاج الحلزون بالدار البيضاء

هسبريس من الرباط

نظمت الفيدرالية البيمهنية للحلزون، نهاية الأسبوع المنصرم، الدورة الأولى لتكوين المكونين في تربية وإنتاج الحلزون.

الدورة جرت بشراكة مع الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات، وبدعم من مؤسسة Domaine Dakirllah agriculture، وتحت الإشراف التقني والبيداغوجي للخبيرين الفرنسيين جون كلود بوني عن المعهد الوطني للبحث الزراعي بفرنسا، ولويس ماغي كيدون، المختص في تربية وتثمين الحلزون.

وركز الشق النظري لهذه الدورة على أهم الأسس والمعلومات المتعلقة بمجال تربية وأنواع سلالات الحلزون، وفق منهجية تفاعلية قوية بين المشاركين والمؤطرين؛ فيما شكلت الحصص التطبيقية بالضيعة النموذجية بالنواصر التابعة لمؤسسة ذاكر الله فرصة مناسبة لتنزيل المبادئ النظرية على أرض الواقع.

وعبّر المصطفى ذاكر الله، رئيس الفيدرالية البيمهنية للحلزون، عن سعادته بنجاح الدورة التكوينية الأولى "التي تأتي تفعيلا مباشرا للملتقى الدراسي الوطني الأول لسلسلة الحلزون بسطات"، منوها بالمستوى الكبير للمشاركات والمشاركين "الذين أبدوا رغبة قوية في ولوج هذا القطاع من باب التكوين والمعرفة الجيدة بهذه السلسلة".

كما وعد المتحدث المشاركين بتنظيم دورات أخرى لفائدة أفواج أخرى، فيما سينتقل المشاركون الحاليون إلى مستوى أعلى انسجاما مع البرنامج التكويني الذي ستعتمده الفيدرالية مع جامعة الحسن الأول والمعهد الوطني للبحث الزراعي.