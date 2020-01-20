سلطات ميدلت تفتح مقاطع طرقية مقطوعة بالثلوج

هسبريس من ميدلت

أعلنت السلطات المحلية بإقليم ميدلت، اليوم، أن جل المقاطع الطرقية أعيد فتحها في وجه حركة السير، بعد توقف دينامية السير بها بسبب الثلوج التي عرفها الإقليم والنواحي منذ مساء أمس الأحد.

وقال مصدر من السلطة المحلية بإقليم ميدلت، في اتصال بجريدة هسبريس، إن فرق إزاحة الثلوج والصيانة التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بميدلت، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، تدخلت لإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وأوضح المصدر نفسه أن التساقطات الثلجية تسببت في اضطرابات في حركة السير وصلت حد الانقطاع بعدد من المحاور الطرقية التابعة لإقليم ميدلت ونواحيها، وعلى وجه الخصوص الطرق الرابطة بين ميدلت وخنيفرة، وميدلت ومكناس، وإملشيل والريش، وإملشيل وتنغير، وإملشيل وبني ملال عبر أغبالة.

ومن أجل ضمان سلامة مستعلمي الطرق بإقليم ميدلت، دعا المصدر ذاته السائقين إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، والاتصال برقم وزارة التجهيز التي وضعته رهن إشارة مستعملي الطريق من أجل الاستفسار عن حالة الطرق لتفادي وقوع حوادث خطيرة بسبب الثلوج.

يذكر أن مصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت رئيس اللجنة الإقليمية لليقظة، قام، رفقة أعضاء اللجنة نفسها، خلال التساقطات الثلجية التي عرفها الإقليم منذ مساء أمس الأحد، بزيارة تفقدية إلى ملجأ الأشغال العمومية بمنطقة حجيرت من أجل الوقوف على سير أشغال فرق إزاحة الثلوج وتفقد الآليات الموجودة بالمكان.