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الرئيسية | جهات | مسيرة احتجاجية تجرّ معطّلا إلى المساءلة بدمنات

مسيرة احتجاجية تجرّ معطّلا إلى المساءلة بدمنات

مسيرة احتجاجية تجرّ معطّلا إلى المساءلة بدمنات
ياسين أوشن من خنيفرة
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:10

تلقى محمد جفى، المنسق المحلي لتنسيقية المعطلين بدمنات، استدعاء أمنيا يحمل تاريخ 19 يناير الجاري للمثول أمام الشرطة القضائية بأزيلال.

وفي هذا السياق، قال جفى إنه قصد المنطقة الأمنية بأزيلال صبيحة الاثنين على الساعة العاشرة استجابة للاستدعاء، مشيرا إلى أن مجمل الأسئلة المقدمة من لدن العناصر الأمنية انصبت حول مشاركته في مسيرة احتجاجية دجنبر المنصرم.

وزاد المنسق المحلي، في تصريح لهسبريس، أن مطالبته بالتشغيل كحق دستوري دفعته رفقة بقية المعطلين إلى خوض أشكال احتجاجية سابقة؛ غير أن باشوية مدينة دمنات منعتها لأنها غير مرخصة، وفق ما ذكر في قرار المنع الباشوي رقم 1، يردف المصدر نفسه.

كما أبرز جفى قائلا: "تلقيت هذا الاستدعاء لمشاركتي إلى جانب رفاقي ورفيقاتي في مسيرة 17 دجنبر المنصرم، لأنها عرفت تدخلا أمنيا عنيفا في صفوف المناضلين؛ وهو الوضع الذي دفع هؤلاء إلى التصدي للعناصر الأمنية، للدفاع عن النفس وعن مشروعية المسيرة المنظمة".

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1 - ahmed الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:41
على المعطلين ان يتقدموا الى الامتحانات اسوة باخوانهم الذين التحقوا بالتعليم طيلة السنوات الماضية اما اذا كان المعطلون يرغبون في التوظيف بالمجان فهذا فات اوانه. اما بالنسبة للاحتجاجات بدون ترخيص فهو ممنوع قانونيا والكل يتحمل مسؤوليته.
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