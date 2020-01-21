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كُتّاب وآراء
مسيرة احتجاجية تجرّ معطّلا إلى المساءلة بدمنات
تلقى محمد جفى، المنسق المحلي لتنسيقية المعطلين بدمنات، استدعاء أمنيا يحمل تاريخ 19 يناير الجاري للمثول أمام الشرطة القضائية بأزيلال.
وفي هذا السياق، قال جفى إنه قصد المنطقة الأمنية بأزيلال صبيحة الاثنين على الساعة العاشرة استجابة للاستدعاء، مشيرا إلى أن مجمل الأسئلة المقدمة من لدن العناصر الأمنية انصبت حول مشاركته في مسيرة احتجاجية دجنبر المنصرم.
وزاد المنسق المحلي، في تصريح لهسبريس، أن مطالبته بالتشغيل كحق دستوري دفعته رفقة بقية المعطلين إلى خوض أشكال احتجاجية سابقة؛ غير أن باشوية مدينة دمنات منعتها لأنها غير مرخصة، وفق ما ذكر في قرار المنع الباشوي رقم 1، يردف المصدر نفسه.
كما أبرز جفى قائلا: "تلقيت هذا الاستدعاء لمشاركتي إلى جانب رفاقي ورفيقاتي في مسيرة 17 دجنبر المنصرم، لأنها عرفت تدخلا أمنيا عنيفا في صفوف المناضلين؛ وهو الوضع الذي دفع هؤلاء إلى التصدي للعناصر الأمنية، للدفاع عن النفس وعن مشروعية المسيرة المنظمة".