سكان يعتصمون لليوم الثامن بواحة "تغجيجت"

مصطفى البكار من تزنيت

وسط صمت الجهات المسؤولة محليا وإقليميا، مازالت ساكنة بدوار تكموت التابع لنفوذ جماعة تغجيجت، إقليم كلميم، مستمرة في اعتصامها لليوم الثامن على التوالي، تعبيرا منها عن رفضها التام لإقامة محطات ضمن مشروع "الواد الحار" بالقرب من الوسط السكني.

وجدَّد المعتصمون في بيان تلي عشية اليوم خلال الشكل الاحتجاجي تأكيدهم على "تشبثهم الدائم بمشروع التطهير السائل عكس ما يتم الترويج عن أنهم ضده، لكن شريطة إبعاد الصهاريج عن منازلهم التي لا تفصلها عنه سوى أمتار معدودة"، معلنين "عزمهم الدخول في أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة إلى غاية تحقيق مطلبهم العادل والمشروع".

وحمَّل المشاركون في الاعتصام المفتوح "المسؤولية الكاملة عما يقع من توتر مفتعل للجماعة الترابية تغجيجت، في انتظار تدخل السلطات المسؤولة قصد إيجاد حل منصف ومعقول ينقذ الساكنة المتضررة وواحة النخيل من ويلات الكارثة البيئية".

تجدر الإشارة إلى أن بداية هذا الملف الاجتماعي كانت سنة 2017، حينما قررت جماعة تغجيجت تخصيص عقار لبناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وسط منطقة تكموت، التي يفوق عدد سكانها 400 نسمة، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الساكنة المحلية.

كما سبقت للساكنة المتضررة مواجهة عملية بناء المحطات المذكورة سنة 2018، بخوض العديد من الأشكال الاحتجاجية وإصدار بيانات وعرائض تطالب فيها برفع الضرر عنها، ما تحقق لها بعد تدخل السلطات الإقليمية التي أمرت بوقف الأشغال.