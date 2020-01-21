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الرئيسية | جهات | وداديون يدخلون الفرحة على سكان "النزالة" بميدلت

وداديون يدخلون الفرحة على سكان "النزالة" بميدلت

وداديون يدخلون الفرحة على سكان "النزالة" بميدلت
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:35

حطت قافلة جمعية العائلة الودادية بإقليم ميدلت، وتحديدا بمنطقة النزالة التي تعرضت مؤخرا لمجموعة من الهزات الأرضية، وذلك في إطار نشاط نظّمته بشراكة مع جمعية إغرم للتنمية القروية والتضامن بالمركب الاجتماعي.

وعرف النشاط الخيري توزيع مجموعة من الأغطية ومواد غذائية وملابس لفائدة الساكنة التي تعاني من آثار موجة البرد القارس، إضافة إلى تأثيث مسجد بالمصاحف، وصباغته، وتجهيزه بمكبر للصوت وعدد من الزرابي.

وتضمن النشاط أيضا تنظيم مجموعة من الورشات العلمية الموجهة للأطفال، خاصة في ما يتعلق بالتحسيس بأهمية وكيفية تنظيف الأسنان، والتعرف عن قرب على المعالم التاريخية للمغرب.

البادرة الخيرية عرفت حضور لجنة طبية أشرفت على قياس الضغط والسكري للمسنين والنساء، مع إجراء دوري رياضي مصغر للأطفال، وتوزيع كرات وبدلات رياضية وأقمصة تحمل شعار النادي.

ولقيت المبادرة ترحيبا كبيرا وتجاوبا من طرف المشاركين، من خلال الانخراط الفعال في الأنشطة وترديد شعارات نادي الوداد الرياضي البيضاوي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - لمعقول الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:48
هكذا احببت الوداد الوداد ليست مجرد كرة القدم اتمنى من اموال تيفو تذهب هكذا يكفى جمهور انيق في المدرجات...
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2 - كريم الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:49
جمهور عالمي يرقى بأخلاق الرياضة ويصدر صورة خارج اطار الملعب .بادرة طيبة من جمهور محترم أتمنى أن تعم جماهير كل الفرق .
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3 - Med Anouar الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:50
هذا هو الشباب اللي بغينا فبلادنا.
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