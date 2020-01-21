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كُتّاب وآراء
وداديون يدخلون الفرحة على سكان "النزالة" بميدلت
حطت قافلة جمعية العائلة الودادية بإقليم ميدلت، وتحديدا بمنطقة النزالة التي تعرضت مؤخرا لمجموعة من الهزات الأرضية، وذلك في إطار نشاط نظّمته بشراكة مع جمعية إغرم للتنمية القروية والتضامن بالمركب الاجتماعي.
وعرف النشاط الخيري توزيع مجموعة من الأغطية ومواد غذائية وملابس لفائدة الساكنة التي تعاني من آثار موجة البرد القارس، إضافة إلى تأثيث مسجد بالمصاحف، وصباغته، وتجهيزه بمكبر للصوت وعدد من الزرابي.
وتضمن النشاط أيضا تنظيم مجموعة من الورشات العلمية الموجهة للأطفال، خاصة في ما يتعلق بالتحسيس بأهمية وكيفية تنظيف الأسنان، والتعرف عن قرب على المعالم التاريخية للمغرب.
البادرة الخيرية عرفت حضور لجنة طبية أشرفت على قياس الضغط والسكري للمسنين والنساء، مع إجراء دوري رياضي مصغر للأطفال، وتوزيع كرات وبدلات رياضية وأقمصة تحمل شعار النادي.
ولقيت المبادرة ترحيبا كبيرا وتجاوبا من طرف المشاركين، من خلال الانخراط الفعال في الأنشطة وترديد شعارات نادي الوداد الرياضي البيضاوي.