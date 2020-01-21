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تطوان تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:40
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:
- تطوان : 33 ملمتر
- الناضور والحسيمة : 15 ملمتر
- افران : 04 ملمتر
- فاس: 03 ملمتر
- وجدة والنواصر والجديدة وميدلت وتيزنيت: 02 ملمتر
- طنجة وتازة وخريبكة والرشيدية وورزازات وسيدي إفني: 01 ملمتر