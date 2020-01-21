تطوان تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:

- تطوان : 33 ملمتر

- الناضور والحسيمة : 15 ملمتر

- افران : 04 ملمتر

- فاس: 03 ملمتر

- وجدة والنواصر والجديدة وميدلت وتيزنيت: 02 ملمتر

- طنجة وتازة وخريبكة والرشيدية وورزازات وسيدي إفني: 01 ملمتر