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توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 22 يناير 2020 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية والهضاب العليا، والجنوب الشرقي والسهول الداخلية.

وستبقى الأجواء غائمة في أغلب الأوقات بسحب محملة بأمطار ضعيفة ومتفرقة أحيانا فوق بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة طنجة ومرتفعات الأطلس. كما ستكون السماء غائمة جزئيا حيث ستنزل بعض القطرات المطرية المتفرقة وذلك بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا فوق المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. أما بباقي جهات البلاد، فالسماء ستبقى قليلة السحب إلى غائمة جزئيا على العموم. هذا فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من القطاع الغربي أو من الشمال أحيانا بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الجنوبي أو من الغرب أحيانا إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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