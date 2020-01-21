وقفة نشطاء بتطوان تحتج على "محاكمة مدون"

جمال سماحي من تطوان

نظم عدد من النشطاء وأعضاء من جماعة العدل والإحسان بتطوان، صباح اليوم، أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، وقفة تضامنية رمزية، بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة عدنان أحمدون، المدون وعضو الجماعة، والذي يتابع قضائيا بتهمة "التحريض على العصيان"، عبر تدوينة "تدعو إلى المشاركة في التظاهر بمدينة جرادة".

وقال مصطفى الحداد، المحامي بهيئة تطوان وعضو هيئة دفاع المدون المذكور، إن "ملف القضية حجز للتأمل، مع تحديد جلسة النطق بالحكم في الرابع من فبراير المقبل"، موضحا أن المعني "توبع من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 2000 درهم، بتهمة التحريض على العصيان، طبقا للفصول 300، 301، 302 من القانون الجنائي".

وتابع الحداد حديثه لهسبريس بالقول: "الملف يخلو من أي صورة لأي تدوينة تدعو إلى التظاهر، كما يخلو من نسخ للحائط الفيسبوكي العائد للمدون المعني، عكس متابعات أخرى حضرناها، والتي تكون الشرطة القضائية حريصة خلالها على نسخ تلك التدوينات والدعوات"، معتبرا أن "هذه المتابعة هي ضمن أخرى مفتوحة في وجه المدونين، وتحدّ من حرية التعبير".